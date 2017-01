Solo 17 de 59 legisladores pidieron licencia para hacer campaña

Cincuenta y nueve asambleístas buscan la reelección en los comicios del 19 de febrero del 2017.De ese total, 17 legisladores se acogieron una licencia sin remuneración, para poder estar en la campaña electoral, que oficialmente inició el 3 de enero pasado.

Entre quienes buscan reelegirse, 27 faltaron a cualquiera de las últimas cinco sesiones que se han hecho en el Pleno de la Asamblea y 35 enviaron a sus alternos, aunque no a todas las sesiones instaladas.



Verónica Arias (ARE) y Daniel Mendoza (AP) tienen cinco faltas. Son los que más inasistencias registran.



Mendoza indicó que él fue alterno de la actual ministra Lídice Larrea durante tres años y, desde que se principalizó, se quedó sin alterno. Por esto realizó el trámite en Secretaría General para que se nombre a una persona que lo reemplace.



Pero debido a que hay varios legisladores en la misma situación y solo hay tres reemplazos habilitados se han registrado sus inasistencias.

Este Diario solicitó vía correo electrónico la versión de Arias. Un asesor contestó que “por motivos de agenda en la provincia de Loja no fue posible atender” la entrevista.



En las últimas cinco sesiones plenarias se aprobó la licencia sin sueldo para Jorge Glas, también candidato pero a la Vicepresidencia.



Se dio paso a la Ley de Movilidad Humana, el Acuerdo de Cooperación entre el Ecuador y la oficina de la ONU para los refugiados, la Ley para la Eficiencia en la Contratación Pública y la Ley de Economía Popular y Solidaria.



En otros casos, los legisladores prefirieron no solicitar la licencia sino principalizar a su alterno por cada sesión a la que no fueron, por obligaciones relacionadas a la campaña.



Ese es el caso de Luis Fernando Torres (PSC), quien busca ratificar su curul por Tungurahua. Él dice que eligió esa vía para tener abierta la posibilidad de asistir a los debates “transcendentales” como el del Código Administrativo.

En los cinco plenos, el exalcalde de Ambato ha sido reemplazado por su hijo: Luis Torres, quien además volverá a figurar como su suplente en la papeleta del 19 de febrero.



Liliana Guzmán, candidata a la reelección en Azuay por Alianza País (AP), también principalizó a su alterno en las cinco sesiones del Pleno. Ella es parte de la coordinación del bloque legislativo verdeflex, que tiene entre sus funciones “articular el desempeño político de los asambleístas del movimiento” y “asesorarlos en la toma de decisiones”.



Esta instancia no influyó en las determinaciones de los asambleístas de AP de tomar la licencia, principalizar a sus alternos o faltar a las sesiones de Pleno. Esa -dice Guzmán- fue una decisión personal.



En el movimiento Creo también se dio libertad a los legisladores para elegir. Sin embargo, Diego Salgado, quien busca la reelección; considera que aunque la Ley no obliga a pedir licencia o principalizar a sus suplentes “por una cuestión de ética no se debería dejar vacías las curules”.



El legislador espera que la Asamblea multe a los legisladores que han incurrido en inasistencias sin licencia o reemplazo. Según el Reglamento de Multas por Ausencias y Atrasos de la Asamblea, los legisladores que falten injustificadamente recibirán un descuento equivalente a un día de su remuneración. Es decir, de USD 166,97.



En la Asamblea está pendiente el segundo debate de una ley que reforma estas sanciones, para endurecerlas. La propuesta incluye la destitución a los funcionarios con más del 40% de faltas.



Desde el martes 31 de enero y hasta el 19 de febrero, los 59 asambleístas que buscan la reelección estarán habilitados para hacer campaña sin restricción. La Asamblea entra en su último receso, que coincide con la recta final del período proselitista.