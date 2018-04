En Latacunga están 12 presuntos integrantes de la organización liderada por alias 'Guacho'

LEA TAMBIÉN

En cuatro pabellones del Centro de Rehabilitación Regional de Latacunga (CRS) se encuentran 12 presuntos integrantes de la organización liderada por alias 'Guacho'. Entre los privados de la libertad están una mujer, siete hombres de nacionalidad ecuatoriana y tres colombianos. Ellos son investigados por los delitos de terrorismo, tráfico de armas, muerte con explosivos, entre otros cargos.

Los funcionarios de la Secretaría de Comunicación y del Ministerio de Justicia con la ayuda de agentes penitenciarios ubicaron a los detenidos en uno de los salones de visitas este lunes 16 de abril del 2018.



Los detenidos de contextura gruesa vestían pantalón y buzos de color tomate. Agacharon sus cabezas intentando no ser fotografiados o filmados por los periodistas. Las autoridades no permitieron que se les pregunte pero al salir del salón uno de ellos alzó las manos y gritó “Hay un Dios” en referencia a su detención. Otro grupo de detenidos fue sacado del pabellón de máxima seguridad.



El director del centro carcelario, Dustin Ortega, confirmó que las 12 personas están enfrentando procesos judiciales y han salido del centro carcelario para cumplir las diligencias judiciales.



El funcionario no descartó ni aseguró que entre los detenidos se encuentren familiares de alias ‘Guacho’. “Hay una persona que tiene epilepsia y está en tratamiento con ayuda del Ministerio de Salud Pública”, indicó Ortega.



Los privados de la libertad llegaron a la cárcel de Latacunga el 20 de febrero y el 17 de marzo.