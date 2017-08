Lasso pide al Presidente tomar medidas económicas y reformas institucionales

El excandidato presidencial Guillermo Lasso señaló que el país no debe "desviar la mirada de la economía y las reformas institucionales de fondo". Y dijo al presidente de la República, Lenín Moreno, que debe "hacer algo ya".

"Sin duda es refrescante que ya no se insulte desde Carondelet a los adversarios y críticos del Gobierno. Y no queda duda de que la lucha contra la corrupción es un fin en el que todas las fuerzas políticas debemos contribuir. Pero no debemos por ello desviar la mirada de la economía y las reformas institucionales de fondo señor Moreno. Hay que hacer algo ya".



Eso menciona el expresidenciable del movimiento de oposición Creo, en un comunicado difundido la mañana de este jueves 17 de agosto del 2017.



Según Lasso, el país necesita una reforma tributaria "que aliviane la pesada carga de impuestos que tanto daño hacen a nuestra economía". Insiste en la eliminación de impuestos, como el anticipo del impuesto a la renta y salida de capitales, entre otros. "Usted es el único con iniciativa legislativa en materia tributaria: ¿Para cuándo?".



Según el político, se requiere tomar acciones concretas para superar la crisis, promover la inversión y generar empleo. Y que el país requiere enfocarse esas reformas de forma urgente, entre muchas otras. "Y para ello debemos también colaborar todas las fuerzas políticas con propuestas y diálogo ¿Para cuándo?".



Lasso también pide otras medidas como la fijación de nuevos aranceles, las reformas a la Ley de Comunicación, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.