Las Palmas ya está habilitada para los turistas tras derrame de crudo, según Rafael Correa

Las actividades en el malecón Las Palmas, en Esmeraldas, se retomaron este 26 de febrero del 2017. Ayer, 25 de febrero, se prohibió el ingreso de turistas al mar debido a que se derramó crudo en tres de los seis kilómetros que tiene esa playa, ubicada en la capital esmeraldeña.

El presidente Rafael Correa, luego de hacer un recorrido por el sector afectado, señaló que desde ayer se empezó con la limpieza y la remediación de la playa. “El derrame en Las Palmas fue controlado. Las playas están limpias y habilitadas para que los turistas las visiten en este feriado”, señaló.

Derrame en Esmeraldas totalmente controlado. Playa Las Palmas completamente limpia y habilitada. Todos a visitar Esmeraldas este Carnaval. — Rafael Correa (@MashiRafael) 26 de febrero de 2017

Además, el Comité de Operaciones de Emergencia de Esmeraldas fue desactivado hoy, aunque se mantendrá en alerta por si ocurren percances por el feriado de Carnaval. Las autoridades de Petroecuador, Ministerio de Ambiente y el presidente Correa mantuvieron una reunión en la mañana para el incidente.



Según Petroecuador, la playa ya está limpia y los bañistas no corren peligro de ingresar al mar. En el sector del Balao aún continúan los trabajos. El sitio está acordonado y no se permite el ingreso de turistas ni medios de comunicación. Ahí trabajan alrededor de 30 técnicos y obreros. Unos realizan estudios y otros la limpieza de la zona. Se tiene previsto que los trabajos terminen en 48 horas, junto con el feriado de Carnaval.



El turista Guillermo Montalvo señaló que pese a que ayer no pudieron ingresar al mar, él y su familia decidieron quedarse en Esmeraldas. “Vinimos desde Quito para ayudar a reactivar la economía de esta provincia. Preferimos hacer actividades deportivas en la playa y conocer la ciudad”.



Hoy en el malecón de Las Palmas se desarrollan campeonatos de volley de playa, ajedrez, taekwondo, deportes acuáticos…