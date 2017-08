Lanzamiento de libro 'La Respuesta Judicial del Femicidio en Ecuador' se realizó en la Corte Nacional de Justicia

113 casos de femicidios ocurridos en el Ecuador durante el 2015 fueron analizados en el libro 'La Respuesta Judicial del Femicidio en el Ecuador', escrito por Leonor Fernández, consultora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y de Taller Comunicación Mujer, cuyo lanzamiento se realizó la noche del martes 15 de agosto del 2017 en el auditorio de la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito.

La investigación realizada por Fernández busca abordar la temática del femicidio desde varias aristas como la caracterización de víctimas y victimarios, la población que se encuentra en riesgo, la respuesta judicial, la reparación y las políticas públicas que se deben aplicar.



Dentro de la publicación se detalla que el 65% de las víctimas se encuentran entre 18 a 50 años. "Los victimarios igual están en una edad joven, esto responde a un modelo de masculinidad que rige en la sociedad ecuatoriana", comentó Fernández.



A pesar de que en el Ecuador han existido avances como la tipificación del femicidio en el Código Orgánico Integral Penal, Fernández sostiene que aún falta trabajar en políticas públicas que permitan crear una vinculación interinstitucional para erradicar la violencia que sufren las mujeres.



Sonia Tafur, activista de derechos humanos, recalca que es fundamental la corresponsabilidad del Estado para evitar que sigan existiendo casos de femicidio en el país. "Hace 40 años mi hermana fue asesinada por su pareja. Ella estaba en su séptimo mes de gestación y recibió dos disparos. El hombre estuvo tan solo ocho meses preso pues se le declaró con incapacidad mental. Hoy eso no puede pasar", manifestó.



Para Karina Peralta, vocal del Consejo de la Judicatura, es necesario que se trabaje en la prevención del delito. "En ciertos casos todo el barrio sabe que la mujer está siendo maltratada y no lo denuncian. Tenemos conocimiento de hechos de violencia debemos denunciar, la ciudadanía debe saber que puede hacerlo y así evitar llegar a los femicidios".



Fernández además señaló que a través de su estudio logró visibilizar que en 48 sentencias que se emitieron existían 55 niñas y niños que quedaron huérfanos. De ellos solo en 9 casos se ordenó un tratamiento psicológico. "Es preocupante porque se deja por fuera a la familia".



Articular las funciones del Estado para conocer las características de la población que está en riesgo e incidir en ella y crear políticas de seguridad entorno a la mujer son algunas de las propuestas que hace la autora para evitar más femicidios en el país. "El horizonte que buscamos las mujeres no está solo enfocado en que no haya impunidad, el horizonte que buscamos es que no haya más muertes".



Según cifras del Ministerio del Interior desde el 1 de enero hasta el 29 de julio del 2017 se han registrado 70 femicidios a nivel nacional.