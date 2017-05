Lágrimas y abrazos en la sesión de despedida de la Asamblea Nacional

Las reformas de la Ley de la Función Legislativa se aprobaron con una mayoría oficialista. Esta iniciativa fue la número 73 y marcó el final del período legislativo actual.

Este 11 de mayo del 2017 hubo un acto de clausura. En medio del debate de esas reformas se vio a los legisladores salientes dándose abrazos de despedida y fotografiándose. Incluso algunos lloraron.

El último día de la actual Asamblea arrancó a las 9:50. Con cerca de una hora de retraso se instaló la sesión de pleno para aceptar la renuncia al exfiscal, Galo Chiriboga. Y posesionar en el cargo al exasesor del presidente Rafael Correa, Carlos Baca Mancheno.



En seguida continuó la primera sesión convocada para el día final del período. Se trataba del primer debate de un proyecto de reformas de la Ley Contra Incendios. Cuando el oficialista Octavio Villacrés pidió la palabra, al inicio de su intervención, junto a su coiderario Diego Vintimilla bromearon al micrófono haciendo sonidos guturales. Provocaron la risa de los asistentes. Luego recordaron que ese sonido lo utilizó Villacrés en un pleno anterior para referirse a los 'miedos' de la oposición.



El debate de esa ley se cerró y de forma inmediata se instaló la segunda sesión. Se debía concluir el tratamiento de las reformas a la Ley Legislativa y votar para aprobar la norma. Este cuerpo, entre otras cosas, legisla la destitución de los asambleístas cuando acumulan reincidentemente más del 60% de faltas en un período de seis meses.

Además, plantea la clausura de una sesión del pleno si está no se instala hasta 30 minutos después de cuando se citó en la convocatoria. En el inicio del segundo debate se había criticado, por parte de la oposición, el apuro para aprobar la norma antes de la culminación del período y se advirtió del riesgo de producir una ley con errores.



La ponente, Johanna Cedeño, leyó las observaciones acogidas. Y mocionó la aprobación del proyecto. Como a lo largo de los cuatro años del período legislativo, AP volvió a hacer valer su mayoría que inició en 100 curules y terminó en 96. El proyecto se aprobó.



Durante el debate pocos participaron. En el fondo del salón plenario se formaron varios grupos de despedida. Cerca de la puerta principal estaban, entre otros, Raúl Abad, Vanesa Fajardo, Mary Verduga, Alexandra Ocles, Marisol Peñafiel... se tomaron fotos y rieron.



En el otro extremo del salón Nela Martínez, en el ala de oposición, los representantes de ese bloque hicieron lo mismo. Fausto Terán, Alfredo Serrano y Moisés Tacle del PSC se hicieron una 'selfie'. Se acabo la segunda sesión y se instaló la tercera.



Se trataba de la clausura. La presidenta Gabriela Rivadeneira dio un corto discurso. Agradeció a todos los legisladores por el apoyo para la aprobación de 73 leyes e, incluso, "por los momentos de tensión". Pidió a todos que se quedarán para que recibieran un presente de parte de los integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Se trataba de una parte de un mural de Guayasamín para cada legislador.



La secretaria del parlamento pidió a los asambleístas tomar asiento para que reciban el regalo en orden de lista y que, de paso, observen un acto de danza y música que se había preparado.



Ese fue el momento para que la barrera que hubo entre la oposición y el oficialismo en todo el período se rompiera. Fernando Bustamente dio el primer paso. Él, que inició sus funciones como uno de los hombres fuertes del bloque verdeflex y terminó del otro lado como independiente, se acercó para abrazar y saludar a Mauro Andino.



Del otro lado se devolvió la cortesía. Miguel Carvajal, Carlos Viteri Gualinga, Hólger Chávez... llegaron al ala opositora y saludaron con varios de sus rivales políticos. Lourdes Tibán (Pachakutik) realizó una transmisión en vivo mientras saluda con ellos.



Su compañero de bancada, Pepe Acacho subió las gradas que conducen al sitial de las autoridades de la Asamblea y ofreció un saludo a la presidenta Rivadeneira. Ella lo correspondió. Se abrazaron. A pocos metros llegaron las lágrimas. Abad y Gastón Gagliardo, ambos oficialistas que cumplieron ocho años en la legislatura y que no fueron reeelectos, lloraron en medio de un abrazo.



Los siguieron otras legisladoras que no continuarán como Alexandra Ocles. Uno de los más buscados para las fotografías fue el exfutbolista Agustín Delgado. El otrora goleador de la selección ecuatoriana accedió a todas mientras bromeaba y reía entre secretos con su compañero de bancada y excolega en la cancha, Ulises De la Cruz.



Al final, terminó la presentación artística al ritmo de la tonada que popularizó la argentina Mercedes Sosa: Gracias a la vida. Los bailarines se retiraron mientras aplaudían a los legisladores que desocuparon sus curules tras cuatro años. Esos lugares serán ocupados desde este domingo, 14 de mayo, por sus sucesores.