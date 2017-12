Cuatro claves del proceso de  destitución de Kuczynski en Perú

El futuro del presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se definirá hoy 21 de diciembre del 2017, cuando el Congreso, dominado por la oposición, vote un pedido de vacancia (destitución) en su contra por ocultar supuestamente nexos con la constructora brasileña Odebrecht, inmersa en varios casos de corrupción.

Los votos

​

Para analistas, la suerte de Kuczynski, economista liberal de 79 años, está echada, pues debido a la correlación de fuerzas en el Congreso todo apunta a que los partidos empeñados en destituirlo conseguirán los 87 votos necesarios (de 130)para lograrlo.



Fuerza Popular (FP),el grupo izquierdista radical Frente Amplio y el partido derechista Aprista Peruano han anticipado que votarán por la salida de Kuczynski independientemente de lo que argumente,con lo que,sumados parlamentarios de otras bancadas que piensan lo mismo,ya se pasa con holgura de los 87 votos.