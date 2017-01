Practicaba kitesurf en Australia y se encontró con una sorpresa en el mar

Un video filmado desde un drone capturó el momento en el que la bloguera de viajes francesa Isabelle Fabre tuvo un aterrador acercamiento con un tiburón blanco mientras practicaba kitesurf en la costa del oeste de Australia.

La bloguera francesa Isabelle Fabre Foto: Facebook

La mujer al principio casi no notó el animal bajo la superficie del agua: Fabre explicó que al principio creyó que la figura debajo de su tabla era formada por la sombra de su vela; luego pensó que se trataba de un delfín.



"Pero no, me estaba rodeando", dijo. "Cuando pasó debajo de mi tabla, me di cuenta de que se trataba de un enorme tiburón blanco".



Desde la orilla, su camarografo Cyril también vio el tiburón en su pantalla y empezó gritarle de regresar a la costa.

Foto: Facebook



"Escuché que gritaba: '¡Tiburón! ¡Isabelle, sal!' Creí que había llegado mi fin".



Afortunadamente Fabre logró volver a tierra y subir el vídeo en Facebook, donde empezó a viralizarse.

