Kim Jong-un duda de las garantías de seguridad que le ofrece EE.UU., según Moon

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, tiene dudas sobre las garantías de seguridad que le ofrece Estados Unidos a cambio de desnuclearizarse, dijo hoy (26 de mayo del 2018) el presidente del Sur, Moon Jae-in, tras reunirse con el mandatario de Pyongyang en la víspera.

"Kim Jong-un tiene firmes intenciones sobre la completa desnuclearización de la península coreana. Su incertidumbre no es sobre eso, si no sobre las políticas hostiles de Washington, y sobre si EE.UU. puede realmente garantizar la estabilidad del régimen", dijo Moon en una rueda de prensa celebrada hoy en Seúl.



El mandatario surcoreano explicó ante los medios el contenido de su reunión celebrada con Kim en secreto, por sorpresa y a petición del líder del Norte, y en la que ambos se comprometieron a cooperar para que la cumbre entre Washington y Pyongyang prevista para el 12 de junio en Singapur "sea un éxito".



Ambos también se mostraron de acuerdo en que "el camino hacia la desnuclearización y el establecimiento de la paz en Corea no puede detenerse", dijo Moon tras reunirse por segunda vez con Kim en un mes.



El encuentro tuvo lugar apenas dos días después de que Trump anunciara súbitamente que cancelaba la cumbre para tratar con Kim el posible desmantelamiento de su programa nuclear, aunque el viernes el líder de la Casa Blanca dio marcha atrás diciendo que aún era posible celebrar la reunión el 12 de junio como estaba previsto.



Moon, que también se reunió con Trump esta semana en Washington, trató de tranquilizar al líder del Norte sobre las intenciones de la Casa Blanca con vistas a reconducir definitivamente el encuentro en Singapur.



"Le transmití (a Kim) el mensaje de que el presidente Trump está firmemente decidido a poner fin a la relación hostil de su país con Corea del Norte, y de reforzar la cooperación económica si decide implementar la completa desnuclearización", dijo el mandatario surcoreano.



El político liberal también propuso hoy la celebración de una reunión a tres bandas para tratar de concluir formalmente la situación de enfrentamiento técnico que se mantiene en la península desde el conflicto civil intercorano (1950-1953).



"Si se celebra con éxito la cumbre (entre Washington y Pyongyang), deberíamos avanzar para celebrar otra trilateral con las dos Coreas para tratar el final de la guerra", dijo Moon.



El líder norcoreano, por su parte, agradeció hoy "sus grandes esfuerzos realizados" para que la cumbre prevista entre Washington y Pyongyang salga adelante, y expresó su "voluntad inamovible sobre esas conversaciones históricas", según recogen los medios estatales.

Asimismo, tras la celebración de la inesperada nueva reunión intercoreana, Trump aseguró que está trabajando para lograr que se celebre la cumbre del próximo 12 de junio, y afirmó que la situación "tiene buena pinta", en declaraciones a los medios.