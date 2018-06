La pena en contra de 51 militares y 13 policías procesados por el 30-S quedó extinta; no irán a la cárcel

LEA TAMBIÉN

Los magistrados de la sala penal de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela (ponente), Édgar Flores y Wilman Terán, declararon este 4 de junio del 2018 la extinción de la pena que pesaba en contra de 51 miembros de la Fuerza Aérea y 13 policías procesados por el caso 30-s.

Los uniformados fueron acusados de participar en una protesta en la Base Aérea, el día de la revuelta policial el 30 de septiembre del 2010 y por ello fueron sentenciados a un año de prisión.



La sala del piso ocho estaba lista para que se realizara la diligencia. Antes de las 09:00 empezaron a llegar los procesados junto a sus abogados y sus familiares.



Cerca de las 09:45 el juez ponente instaló la audiencia para tratar el recurso de casación interpuesto por la defensa de los procesados.



Pero en la sala solo pudieron permanecer las partes procesales, puesto que el tribunal declaró la diligencia como reservada.



La diligencia fue declarada como reservada, según los magistrados porque se trataba de un delito contra la estructura del Estado constitucional.



Durante tres horas los 16 abogados que estuvieron presentes expusieron sus argumentos y luego de ello el tribunal por unanimidad declaró la prescripción del delito.



Para Óscar Ayerve, representante de la Asociación de Víctimas del 30 de Septiembre, la resolución del tribunal representa un “verdadero acto de justicia, tras una persecución de ocho años”.



Pero a su criterio aún es necesario solicitar una amnistía general para quienes ya están cumpliendo sentencia por otros delitos relacionados con el caso 30s. “Hay cinco policías que fueron condenados a 12 de años de cárcel por magnicidio. Llevan detenidos cinco años por un delito que no cometieron, por eso tienen que ser liberados”, dijo Ayerve.



La asociación de víctimas anunció que a partir del próximo lunes realizará los trámites necesarios para ser recibidos por la presidenta de la Asamblea Nacional, por los miembros del Consejo de Administración Legislativa y por los asambleístas que conforman la comisión de Participación Ciudadana para solicitar la amnistía general.



“Todas las víctimas del 30-s no solo que tuvieron que soportar que les saquen de sus instituciones, sino que también les persiguieron, les llevaron a una miseria porque tenían que pagar su defensa con recursos que no tenían. Por eso la amnistía tiene que ir también en el marco de la reparación”, señaló Ayerve.