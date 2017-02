El abogado de Gloria Ordóñez pedirá el archivo de denuncia en su contra

Hernán Ulloa, abogado de Gloria Ordóñez, anunció que pedirá el archivo de la denuncia que Orlando Pérez, director del diario público El Telégrafo, puso en contra de su defendida bajo la figura de violencia psicológica.

Ulloa dijo este martes, 7 de febrero de 2017, que si Pérez no se presenta en la Fiscalía a rendir su versión por la denuncia que presentó solicitará el archivo de la causa.



El 12 de diciembre de 2016, Pérez presentó una denuncia contra Ordóñez. En el documento el periodista dice que el 4 de diciembre de 2016, la joven no quiso abandonar su departamento. Luego detalló que empezó “el hostigamiento”, porque fue “víctima de linchamiento mediático” a través de redes sociales.



Pérez debía acudir el viernes 3 de febrero de 2017, a rendir su versión ante la fiscal que investiga el hecho. Era su segundo llamado, pero según consta en el expediente no se presentó. Ulloa criticó esto, “entonces me pregunto si él toma este acto de denunciar para burlarse de la justicia, para escudarse o para congestionar el aparato judicial. No es posible que deje el proceso botado”, sostuvo.



Ese mismo día, Ordóñez también fue llamada a rendir su versión, en la Fiscalía Provincial del Guayas, pero “por motivos que a la fiscal se le cruzaron dos diligencias a la misma hora se decidió cambiar la declaración para el lunes 6 de febrero”.



Esta diligencia también fue cancelada porque Ordóñez llegó con retraso al despacho de la fiscal. Por este motivo deberá dar su versión en una nueva convocatoria.



El pasado lunes, la joven dijo que quiere que los procesos legales finalicen. “Estoy cansada de todo esto. Incluso me ha tocado cerrar redes sociales porque ya no toleraba a la gente, los comentarios y los mensajes”.



Además mostró su rechazo por la fecha que se determinó para la audiencia de apelación, en el proceso que ella lleva contra Pérez. Los jueces señalaran para el próximo 5 de mayo el día de la audiencia, más de cinco meses después que se dictara la sentencia contra el periodista por el delito de agresión física.



“Me sorprende muchísimo que nos hayan mandado hasta mayo. Es un poco extraño”. Según Ulloa, “la ley establece que en el acto de apelación los jueces no podrán dilatar más allá de cinco días para convocar a audiencia”.



El 27 de diciembre de 2016, la jueza Sara Martillo condenó a 18 días de cárcel al director del diario público, por agresión física y psicológica en contra de Ordóñez. Además lo sentenció a cancelar una indemnización de USD 700.



El día de la sentencia, a Pérez se le consultó sobre la denuncia que él seguía contra Ordóñez y dijo que “ya no iba a seguir ese proceso”. Su abogado, Gonzalo Lazcano, aseguró que iban apelar el fallo de la juez Martillo por cuanto no tomó en cuenta varias pruebas a favor de su defendido.