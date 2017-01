Justicia evalúa acusar a ex presidenta argentina por polémico audio

Un fiscal federal analiza presentar una acusación contra la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, después de que se difundiera una charla telefónica en la que habla de "matar" a un agente de inteligencia por revelar presuntas maniobras de su gobierno contra opositores.

"A este tipo hay que matarlo. Es un caradura", expresó la ex mandataria en un diálogo que tuvo el 11 de julio de 2016 con quien fue secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y que la prensa argentina divulgó este lunes, 23 de enero del 2017, tras ser filtrado, supuestamente, por fuentes judiciales.



Fernández de Kirchner y Parrilli hacen referencia en la charla a declaraciones que ese mismo día hizo al diario La Nación el ex agente de inteligencia Antonio Stiuso, quien acusaba a la ex presidenta (2007-2015) y a su esposo, el fallecido mandatario Néstor Kirchner (2003-2007), de poner en práctica, presuntamente, conspiraciones contra dirigentes políticos de la oposición.



Stiuso fue uno de los más influyentes espías durante gran parte de los gobiernos kirchneristas hasta que a fines de 2014 fue apartado de su cargo.



Semanas después salió del país en forma secreta y regresó a mediados de 2016. En varias oportunidades Fernández de Kirchner denunció que Estados Unidos brindaba protección a Stiuso, a quien involucró con la investigación del atentado al centro comunitario judío AMIA de 1994 y con el fiscal Alberto Nisman, hallado muerto de un disparo en la cabeza en su vivienda hace dos años.



Inclusive Kirchner y sus colaboradores, entre ellos Parrilli, que estuvo al frente de los servicios de inteligencia, solicitaron que Interpol buscara y detuviera a Stiuso.



Al regresar a la Argentina Stiuso dijo a La Nación que "los Kirchner tenían sus servicios (de inteligencia) paralelos, con gente que investigaba para ellos y (que) les armaba sus propios 'carpetazos'", en referencia a las supuestas operaciones contra opositores.



La ex presidenta argentina recurrió durante la jornada a las redes sociales para negar el presunto armado de 'carpetazos' y aseguró que la difusión de la conversación con su colaborador, a quien en algunos tramos insulta, fue responsabilidad de su sucesor, Mauricio Macri. "Basta Macri, ahora me denuncian por decir malas palabras", afirmó la ex jefa de Estado.



Según la ex mandataria, los argentinos están "asistiendo a una suerte de Watergate autóctono" impulsado por una "conexión política y mediática" que protagonizan "Stiuso, jueces y fiscales, periodistas y dueños de medios" de comunicación.



Parrilli, por su parte, opinó que la difusión de la charla telefónica "no tiene por objetivo buscar la verdad en ninguna causa judicial sino pura y expresamente realizar un espionaje político sobre Cristina Fernández de Kirchner".



El audio difundido hoy se encuentra en manos del juez federal Ariel Lijo, que investiga un presunto caso de encubrimiento protagonizado por Parrilli en beneficio de un empresario acusado de instigar el asesinato de tres hombres como parte de una operación de tráfico de drogas.



El portal de noticias "Infobae" publicó que el fiscal federal Guillermo Marijuan "analiza denunciar" a la ex mandataria por decir que había que "matarlo" al ex agente de inteligencia.



"Hay al menos dos interpretaciones posibles. Y ambas tienen sus argumentos. En la Justicia hay quienes sostienen que la frase se dio en un contexto peligroso. Otros aseguran que no es posible una interpretación literal de la frase. Marijuan está más cerca del primer grupo", sostuvo "Infobae".



Marijuan presentó este lunes un escrito al juez Lijo en el que consideró que existen indicios para "solicitar" que Fernández de Kirchner sea investigada, indicó la agencia de noticias estatal "Télam".