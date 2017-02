40 Juntas Receptoras del Voto se instalaron con retrasos y 60 infringieron la ley seca en Guayas

La Delegación Provincial del Guayas del Consejo Nacional Electoral reconoció 40 casos de retrasos de instalación de Juntas Receptoras del Voto (JRV) en la provincia, juntas que se instalaron alrededor de las 08:00, en su mayoría por retrasos de los miembros de las mesas.

“Es un porcentaje mínimo teniendo en cuenta que en Guayas existen 9 475 juntas, 18 000 urnas biombos, en 441 recintos electorales”, informó la mañana de hoy domingo 19 de febrero Roberto Ronquillo, director de la Delegación Provincial.



Hasta las 10:30, en Guayas se registraron 60 casos de alteración al orden público, puntualmente de infracciones a la ley seca; 45 de esos casos en Guayaquil. La prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas finalizará a las 12:00 de mañana lunes 20 de febrero de 2017. La multa corresponde al 50% de una remuneración mensual básica unificada, es decir USD 187,50.



En el Colegio Vicente Rocafuerte, en el centro de Guayaquil, las puertas de ingreso se abrieron hasta las 7:00 para la instalación de las JRV. El coordinador del recinto informó que el retraso se debió en parte a que los kits electorales habían llegado tarde.



La repartición del material electoral se realizó desde el sábado, culminando esta madrugada, a las 5:00, en los sectores cercanos a la delegación provincial.



Ronquillo carecía de un informe sobre el Vicente Rocafuerte, pero aseguró que los recintos debían abrir sus puertas a las 06:30, para permitir el ingreso de los miembros de mesas. “El retraso en la instalación obedeció en la gran mayoría de casos a que los ciudadanos designados miembros de la juntas no asistieron puntualmente”, explicó.



En Guayaquil dos colegios dejaron de ser recintos electorales debido a filtraciones y afectaciones por la etapa lluviosa. Los colegios José Peralta, en el Guasmo Norte; y Ana Paredes, en el centro, lucieron carteles que informaban que los sitios de votación se habían mudado a otros establecimientos educativos.



La Escuela de Educación Básica Fiscal Río Coca remplazó al José Peralta; y la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús; al colegio Ana Paredes. El traslado ocasionó molestias entre los votantes que acusaron desconocimiento sobre los cambios.



“La Secretaría de Riesgos nos informó sobre la afectación de estos dos colegios producto de la estación invernal. No prestaba las garantías para que pueda desarrollarse el proceso con normalidad”, sostuvo el director de la Delegación Provincial.



Las actas de los dos nuevos recintos se procesaran directamente en la delegación pues debido a la mudanza no cuentan con sistema para la transmisión de actas de escrutinio.



En Guayas están empadronados 3 073 271 votantes: 1 547 384 mujeres y 1 525 887 hombres.