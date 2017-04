En junio del 2017 terminarán las consultas en la OMC por las salvaguardias

El estado de consultas de Ecuador ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por el tema de salvaguardias terminará una vez que se desmantele toda la medida; es decir, en junio.



El anuncio lo hizo el Ministerio de Comercio Exterior la mañana de este 24 de abril del 2017 tras la reunión que mantuvo si titular, Juan Carlos Cassinelli, en el Comité de Restricciones de Balanza de Pagos de la Organización.

Durante la cita el funcionario expuso la evolución macroeconómica del país. Indicó que para este año, según proyecciones del Banco Central del Ecuador (BCE), el crecimiento será de 1,4%.



“Las medidas económicas adoptadas por el Gobierno disminuyeron los efectos del adverso contexto internacional y de las catástrofes naturales que afectaron al Ecuador, como también permitieron cumplir con los compromisos asumidos ante la OMC”, indicó el Ministerio.



Aún rigen sobretasas sobre 2 152 partidas arancelarias (productos y grupos de productos); es decir, 811 menos que en 2015. Conforme al cronograma, en mayo habrá una nueva reducción de salvaguardias y en junio de este año se eliminarán completamente.



Cassinelli explicó que si se compara el periodo marzo 2015 - febrero del 2017 frente a marzo del 2013 – febrero del 2015 las importaciones no petroleras cayeron 20%. “La reducción de las importaciones con salvaguardias fue del 38% y la de las importaciones donde no se aplicó la medida fue del 9%, aproximadamente”.



Otros de los argumentos que se expuso fue que en el 2016 la balanza comercial petrolera registró un saldo favorable igual al 2,9% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la balanza comercial no petrolera disminuyó su déficit alcanzando un 1,7% del Producto Interno Bruto (PIB).