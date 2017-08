Oposición exige a Maduro evitar cacería de brujas tras 'ataque' a fuerte militar

El presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, exigió al gobierno de Nicolás Maduro la verdad sobre el denunciado “ataque terrorista” este domingo 6 de agosto de 2017 a un fuerte militar y abstenerse de una cacería de brujas contra la oposición.

“Queremos saber la verdad, que no nos vengan con cuento chino, con una cacería de brujas, que no nos vengan a culpar”, dijo Borges, jefe de la mayoría opositora en el Legislativo, en un foro universitario.



El gobierno denunció que un grupo de civiles y un teniente desertor, con uniformes militares, atacaron en la madrugada un fuerte militar en la ciudad de Valencia (norte), pero fueron neutralizados.



El ministerio de Defensa reportó siete capturados en esta incursión de “tipo paramilitar”, en la que según dijo está implicada la “extrema derecha venezolana”, como el gobierno se refiere a la oposición.



Borges consideró que este hecho “tiene que llevar a una profunda reflexión del gobierno” y añadió que “es muy claro: la Fuerza Armada es un espejo de un país que quiere cambio”. Los militares han expresado su “lealtad absoluta” a Maduro, por lo que continuamente la oposición les hace llamados a retirarle su apoyo y “ponerse del lado de la Constitución”.



Borges coincidió en el foro con Luisa Ortega, la fiscal destituida por la todopoderosa Asamblea Constituyente de Maduro, con quien rompió hace cuatro meses y al que acusa de tener “ambiciones dictatoriales”.



“Estoy consciente que la instalación de la asamblea para muchos es una especie de golpe”, pero “cada paso de la Constituyente es un paso al precipicio para este gobierno”, afirmó el diputado. “Lo único que le queda es la fuerza bruta, no es un gobierno fuerte, es un gobierno podrido, caído, que lo único que le interesa es aferrarse al poder. ¿Qué debemos hacer? Seguir en las calles, será una lucha difícil, pero al final la dignidad del pueblo” prevalecerá, sostuvo.