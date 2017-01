Julián Assange rechaza informe de EE.UU. sobre injerencia electoral rusa

El fundador de Wikileaks, Julián Assange, tildó este lunes, 9 de enero del 2017, de pobre y embarazoso el informe de los servicios de inteligencia estadounidenses que afirmaba que Rusia usó a su organización para favorecer a Donald Trump.

“El informe publicado el viernes (...) no es un informe de inteligencia. No tiene la estructura de un informe de inteligencia”, dijo Assange en una conferencia de prensa telefónica desde su encierro en la embajada ecuatoriana en Londres.



“Es francamente embarazoso para la reputación de los servicios de inteligencia estadounidenses publicar una cosa como esa y asegurar que es un informe”.



“Es un comunicado de prensa”, sentenció, “está claramente diseñado para tener un impacto político”.



Según el documento estadounidense, Rusia buscó desprestigiar a la candidata demócrata Hillary Clinton y ayudar a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales del 8 de noviembre.



Para el FBI, la CIA y la NSA, las tres grandes agencias de espionaje de Estados Unidos, el presidente Vladimir Putin y el gobierno ruso “desarrollaron una clara preferencia por el presidente electo Trump”, quien durante la campaña hizo comentarios favorables al líder ruso.



La información, en parte vergonzosa o comprometedora, fue filtrada a través de WikiLeaks.



El fin del informe, que "no aprueba pruebas de ninguna clase", es "deslegitimizar la victoria de Donald Trump", respondió Assange.



El australiano negó de nuevo que Rusia le proporcionara los documentos que publicó durante la campaña electoral estadounidense: “nuestras fuentes en el asunto de las elecciones estadounidenses no fue un actor estatal”.



Rusia también restó importancia a las conclusiones del informe.



“Son acusaciones absolutamente infundadas, de un nivel amateur”, declaró el lunes el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov.