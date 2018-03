Juicio político a Carlos Ochoa se difiere para el próximo lunes 12 de marzo

La Asamblea Nacional no ha convocado a los legisladores a la sesión del Pleno en la que se preveía iniciar con el juicio político al superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa. La interpelación al funcionario será el lunes 12 de marzo del 2018 y ya no el jueves 8.

Fabricio Villamar, asambleísta de Creo y uno de los que interpuso el juicio político en contra de Ochoa, señaló que conversó con el presidente de la Asamblea, José Serrano, y que la autoridad legislativa le indicó que el juicio se posterga para la próxima semana.



La Asamblea ya no podrá destituir a Ochoa porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio lo hizo primero. Ahora, los legisladores se enfocarán en censurar el trabajo desarrollado por el Superintendente.



El lunes 5 de marzo, la Comisión de Fiscalización aprobó por unanimidad, con 10 votos, el informe para que el juicio político en contra de Carlos Ochoa, titular de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), pase Pleno.



Y enseguida su presidenta, María José Carrión, entregó el documento al presidente de la Asamblea, José Serrano. Aunque entonces el titular del Legislativo aseguró que de inmediato difundirá el informe entre los 136 asambleístas. Y que convocaría al Pleno lo antes posible, esto no ocurrió.



Para Villamar, existe una suerte de encubrimiento desde la bancada oficialista para funcionarios y exfuncionarios. Recordó que no se dio paso al primer juicio político en contra de Jorge Glas y que en el segundo intento, el Consejo de Administración Legislativa se tardó más de un mes para calificarlo.



El próximo lunes, Ochoa tendrá tres horas para defenderse y dos interpelantes -que se escogerán entre los proponentes del juicio- tendrán dos horas para hacerle preguntas y él, al final, podrá responderlas en una hora más. Cuando concluya su intervención, Ochoa saldrá del Pleno y Serrano abrirá el debate para todos los legisladores. Cualquiera podrá mocionar la destitución y censura del titular de la Supercom y se requerirá un mínimo de 70 votos para que se concrete.