Informe del juicio político al Consejo de la Judicatura no logró los siete votos

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se reunió con media hora de retraso. Tras un debate que duró cerca de una hora no se dio paso, la mañana de este jueves 14 de junio del 2018, a la reconsideración de la votación del informe que recomendaba el juicio político en contra de los vocales principales y suplentes del Consejo de la Judicatura.

Jimmy Candel y Raúl Tello, de la Bancada de Integración Nacional (BIN), María José Carrión de Alianza País, Homero Castanier de Creo y Luis Núñez votaron a favor del informe.



Los votos negativos fueron de Karla Cadena, Silvia Salgado y Kharla Chávez, de Alianza País y de Sofía Espín y Lira Villalba del grupo de la Revolución Ciudadana (RC). También se registraron dos ausencias (Hermuy Calle, RC, y Daniel Mendoza de AP).



Con esta votación, la Comisión no logró destrabar el limbo jurídico ya que se necesitaban 7 votos afirmativos para enviar el informe a la Presidencia de la Asamblea, y que esta instancia convoque a un Pleno para la interpelación de los nueve vocales de la Judicatura.



La asambleísta Karla Cadena rechazó que se la señale como la responsable de que la votación anterior (del viernes 8 de junio del 2018) no se hayan conseguido los votos necesarios para aprobar el informe. Ella faltó a esa sesión.



María José Carrión, presidenta de la mesa legislativa, manifestó que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) será la instancia que tome la decisión para saber si se logra el juicio político. "En la Comisión de Fiscalización ya no se puede hacer nada más", apuntó.



Esta sesión, según la convocatoria, se sustentaba en lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece -como parte del procedimiento parlamentario- la posibilidad de una reconsideración en la misma o hasta la siguiente sesión.



Según el legislador Bernal, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, en una reunión privada, se comprometió a poner en consideración del Pleno de la Asamblea el destino del juicio político al Consejo de la Judicatura.