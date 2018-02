Jueza revocó medidas cautelares que suspendía expropiación de terreno para la Aerovía en Durán

La expropiación del terreno en el que se construirá la estación principal del proyecto Aerovía se ejecutará. La tarde de este jueves, 22 de febrero del 2018, una Jueza revocó la acción cautelar que impedía aquello en el cantón Durán, en Guayas.

Días atrás, el Juez Ítalo Zambrano había dispuesto mediante un recurso la paralización de la obra de construcción de la estación del sistema de transporte aerosuspendido Aerovía. Ello generó el rechazo de los alcaldes de Guayaquil, Jaime Nebot; y de Durán, Alexandra Arce.



La jueza de la Unidad Judicial Civil y Mercantil, Vanessa Wolf, decidió que la expropiación es una facultad del Municipio durandeño y que está amparado en la Constitución.



De esta forma, la construcción, operación y puesta en funcionamiento de transporte aerosuspendido Aerovía, que unirá a Guayaquil con Durán y viceversa, seguirá su marcha sin que nada ni nadie impida que se ejecute el megaproyecto, informó Andrés Ortiz, asesor jurídico externo de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM).



Wolf reemplazó a Zambrano, quien el pasado 20 de febrero fue suspendido por el Consejo de la Judicatura. La audiencia, que se instaló a las 11:30, las partes expusieron sus alegatos. El Municipio de Guayaquil, a través de Asesoría Jurídica, interpuso el recurso Amicus Curiae para intervenir dentro de la causa.



Dentro de la audiencia también actuó el delegado de la Procuraduría General del Estado, Wilson Zamora, quien defendió el proceso de expropiación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Durán y pidió a la jueza que se revocara la medida cautelar a favor de la empresa que se opuso a la expropiación.



Hugo Unda, representante legal de la empresa Vimare, que interpuso el pedido de medidas cautelares, refirió que la revocatoria no está ejecutoriada, ya que apelarán la decisión judicial.



“En vista que el proceso no está firme, no cabe iniciar ningún acto de expropiación ni ocupación del terreno en mención mientras no se resuelva su sentencia final”, dijo en un comunicado.