Jueza se inhibe de tratar pedido de hábeas corpus de Ricardo Rivera

El pedido de hábeas corpus que presentó la defensa de Ricardo Rivera para que el procesado sea trasladado el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil, fue remitido a la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Así lo dio a conocer la jueza de la Unidad Judicial Sur de la Familia, Niñez y Adolescencia en Guayaquil, Sonnia Quijije Aguirre, mediante una boleta de notificación a las 17:21 del viernes 6 de octubre del 2017.

En el documento se menciona que la orden de privación de libertad emitida por el juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, contra Rivera, se trata eminentemente de un caso penal. De acuerdo a ese análisis, Quijije justificó su actuación amparada en el artículo 44 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que trata sobre el trámite de la acción de hábeas corpus.



"Cuando la orden de privación de libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, la acción se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia; de haber más de una sala, se sorteará entre ellas", dice la resolución citando a la ley. La magistrada se inhibió de tratar el recurso para que la Corte disponga lo que fuere procedente.



Rivera, quien es investigado por supuesta asociación ilícita en el caso Odebrecht, solicitó el recurso a través de su abogado, Aníbal Quinde, el jueves 5 de octubre del 2017 en la Unidad de Flagrancia, norte de Guayaquil. Y el proceso resultó sorteado a la jueza Quijije.



Según Quinde, el pedido se interpuso para dar cumplimiento a la disposición del juez Miguel Jurado para que Rivera sea traslado al hospital Vernaza para una revisión médica por problemas cardíacos. Aquello sucedió en la audiencia en la que Jurado ordenó la prisión preventiva para el tío del vicepresidente, quien permaneció en arresto domiciliario desde el 2 de junio hasta el 2 de octubre.

A Rivera se le realizó un chequeo médico en el Hospital Universitario antes de ser llevado al Centro de Rehabilitación Social Regional en Guayas. Pero Quinde alegó que el Ministerio de Justicia, administrador del centro, debió hacer cumplir con el traslado de su defendido hasta el hospital Vernaza y criticó la inhibición de Quijije.



"Nunca nosotros demandamos al juez, demandamos es a otra entidad administrativa (Ministerio de Justicia)", dijo. Añadió que no se ha puesto reparo a la orden de prisión, sino a que no se haya traslado a Rivera hasta la casa de salud.



Quinde mandó la documentación de todo lo solicitado a Rubén Dario Pérez, también abogado de Rivera, quien debía estar en la audiencia donde Jurado iba a revisar un pedido de sustitución de la prisión preventiva contra el vicepresidente Jorge Glas, planteado por su defensa.



Días atrás, Gina Godoy, coordinadora zonal del ministerio en Guayaquil, informó que Rivera estaba en buenas condiciones y no hubo urgencias o novedades con él.