Juez vinculó a Bravo y Pareja en caso de delincuencia organizada

El fiscal Franklin Bravo vinculó a Carlos Pareja, Álex Bravo, Arturo Escobar al proceso que sigue por el supuesto delito de delincuencia organizada.

Los tres primeros fueron funcionarios de Petroecuador y el cuarto está relacionado con unos terrenos que la petrolera compró con supuesto sobreprecio, junto a la Refinería de Esmeraldas.



El proceso se inició el 11 de noviembre, cuando fue capturado Marco Calvopiña y Diego Tapia, exfuncionarios, y el contratista Eduardo Valderrama.



El fiscal sostuvo que Pareja, Bravo y Escobar recibieron coimas de empresarios que se beneficiaron de contratos con la petrolera. Los abogados cuestionaron que el fiscal presentara “datos sueltos” y no documentos. Al final, el juez dispuso prisión preventiva para los exfuncionarios. José Orellana debe presentarse cada semana ante el fiscal.



AP relaciona a cuñado de Nebot con Álex Bravo



Dos transferencias por USD 400 000 desde la cuenta de Girbra, ‘offshore’ de Álex Bravo, fueron relacionadas con el empresario Leonardo Bohrer. La primera asistencia penal de Panamá reveló que se efectuaron dos giros a la ciudadana María de Lourdes F.C., por la compra de un inmueble, en 2015. Se trata de una propiedad de 1 530 m2., en Urdesa, que pasó de la Inmobiliaria Chile, en liquidación a Tancro S.A., según el catastro municipal. La Súper de Compañías registra a Paco V., como gerente de Tancro y su dirección es la misma de la inmobiliaria Valdensa, cuyo principal accionista es Bohrer.



Ayer, los candidatos de Alianza País del Guayas denunciaron esta vinculación y añadieron que Bohrer habría comprado la casa para un proyecto inmobiliario.



También señalaron que en esa misma dirección constan otras firmas relacionadas con Bohrer, entre ellas: Maquisup, Cumasa, Gadola, Consorcio Machala (inactiva). Y mencionaron otros seis consorcios, que tendrían contratos con la alcaldía de Guayaquil.



Bohrer reconoció a este Diario que Tancro compró la casa, pero aclaró que no es ni su accionista ni representante. También dijo: “Soy accionista en Valdensa y Cumasa, en las demás no soy ni accionista ni representante y estas dos empresas no han realizado contratos con el Municipio”.



El alcalde Jaime Nebot señaló que Bohrer es su cuñado, pero no es miembro del partido PSC y no ha tenido relación con sus actividades.