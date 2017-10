Juez ordena conformar mesas de trabajo por los Quito Cables

Luego de aproximadamente cuatro horas de audiencia, en una de las salas de la Casa de la Justicia, localizada en Carcelén, norte de Quito, el juez Telmo Molina ordenó la realización de mesas de trabajo entre el Municipio y los moradores de la urbanización El Condado, por donde pasará un trayecto del proyecto Quito Cables.

El fallo se dio la mañana de este viernes, 13 de octubre del 2017, en la audiencia de la acción de medidas cautelares independientes presentada por la urbanización El Condado.



Santiago Guarderas, abogado de la urbanización, explicó que la acción fue interpuesta frente a la amenaza de violación de los derechos de participación en la que estaría incurriendo este proyecto.



"El juez dispuso que de inmediato se instaure una medida de participación en la cual se tome en cuenta la opinión de la urbanización", indicó Guarderas.



Esta medida no implica que la construcción del proyecto tenga que ser suspendida, pero las mesas de participación con los moradores tendrán que realizarse.



Gonzalo Pérez, representante legal de la urbanización, señaló que estarán activos en las mesas y presentarán informes con sus observaciones.

Por su parte, Patricio Molina, vocero del barrio San José del Condado, lugar en donde se van a realizar las expropiaciones, expresó que seguirán presentando otras medidas judiciales para que se tome en cuenta su inconformidad con la construcción del Quito Cables.



La Epmmop informó en un comunicado que la construcción de Quito Cables no se detiene tras el dictamen del juez.



Según la Epmmop, el Juez no accedió a la suspensión del proyecto Quito Cables. Sin embargo, exhortó a la Epmmop y al Municipio de Quito a llevar a cabo mesas de diálogo durante la ejecución del proyecto.



El comunicado reza que en la diligencia “se determinó que no se evidenció vulneración o irrespeto a los derechos constitucionales, como se planteaba en la demanda interpuesta por representantes de la urbanización El Condado”.