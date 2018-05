Juez declara desierta demanda de José Serrano en contra de Mario Pazmiño

LEA TAMBIÉN

El juez Máximo Ortega declaró desierta la querella presentada por el asambleísta José Serrano en contra del coronel en servicio pasivo, Mario Pazmiño. El legislador presentó la queja en febrero del 2017 por una supuesta calumnia. Según Serrano, su querella fue interpuesta, porque Pazmiño habría señalado que el exministro del Interior estaría inmerso en hechos de corrupción y que tendría vínculos con el narcotráfico.

Sin embargo, Serrano no llegó a tiempo a la audiencia que fue convocada para la mañana de este martes, 22 de mayo del 2018, en la Unidad Judicial del norte de Quito. Por eso, el juez Ortega declaró el abandono de la causa.



De allí que Pazmiño dijo sentirse satisfecho por la decisión judicial y señaló lo siguiente: mi compromiso es seguir fiscalizando porque es la única forma que se puede transparentar todas las Funciones del Estado. Dentro de las Funciones del Estado tiene que estar cada una de las personas que ejercen cargos públicos. La ley no exime a nadie de ser fiscalizado.



Por su parte, el asambleísta Serrano, quien ingresó tarde a la diligencia, anunció nuevas acciones en contra de Pazmiño.



“Efectivamente se declaró fallida o desierta la querella por el tema del tiempo. Pero el retraso no es el fondo de esta audiencia. El fondo de esta querella es que hay un calumniador profesional que cree que nunca le va a pasar nada porque puede seguir mintiéndole al pueblo ecuatoriano”, dijo Serrano.



Luego anunció que presentará un juicio por daño moral por USD 10 millones en contra de Pazmiño. Según Serrano, esos fondos, en caso de ganar el proceso, los donará a SOLCA y a Pedernales. “Vamos a ver si el señor Pazmiño corre con la misma suerte que ahora, pues quedó en la impunidad.

No voy a permitir eso. Ha mancillado la honra de una familia y de una institución (…) No solo se está protegiendo la dignidad de un funcionario sino de todos los miembros de la Policía”, indicó.



Pero Patricio Armijos, abogado de Pazmiño también anunció más acciones legales en contra de Serrano. El jurista dijo que la defensa ha solicitado que la demanda del legislador sea declarada maliciosa y temeraria. “La persona que ha planteado esta querella tiene que ir donde tiene que ir, a la cárcel”.

Durante la entrada de Serrano al juzgado se registraron incidentes verbales con personas que se encontraban en el pasillo.