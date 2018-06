Juan Pablo Albán deja en espera su posesión en el Consejo de la Judicatura transitorio

LEA TAMBIÉN

Este martes, 19 de junio del 2018, está previsto que en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio posesione a las autoridades encargadas del Consejo de la Judicatura (CJ), tras la destitución de Gustavo Jalkh y cuatro vocales.

El Cpccs transitorio nombró Marcelo Merlo Jaramillo, Zobeida Aragundi, Aquiles Rigail, Angélica Porras y Juan Pablo Albán como encargados para ejercer las funciones hasta que se nombre a los titulares.



Sin embargo, Albán todavía no ha decidido si aceptará el cargo. Este lunes 18 de junio del 2018 envió una comunicación al Cpccs. En el documento se explica que en este momento él vive en Estados Unidos completando su investigación para obtener su PhD.



Tras conocer la designación, él consultó a la institución académica en la que estudia si es posible que vuelva al Ecuador para asumir la designación en la Judicatura e interrumpir por el tiempo que dure el encargo, su investigación académica.



“En este momento me encuentro a la espera del pronunciamiento del Director del Programa de Doctorado en Derecho de University of Notre Dame respecto a la posibilidad de poner en pausa mi proceso doctoral por unos meses sin ser separado del programa por incumplimiento de mi responsabilidad, sin perder la beca y sin que se requiera restituir los valores devengados”, se lee en el comunicado de Albán.



Al final, anticipa que independientemente de la respuesta de la Universidad no podrá estar presente en la posesión del martes. Esto porque, por motivos personales, tenía agendado ya un viaje a Ecuador para el jueves 21 de junio y es imposible cambiar la fecha.