Consejo de la Judicatura transitorio deja sin efecto ocho encargos en fiscalías provinciales

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Consejo de la Judicatura transitorio dio marcha atrás en la designación de ocho fiscales provinciales. El presidente de la institución, Marcelo Merlo, confirmó que en ese grupo está Guillermo Moreno, hermano del presidente de la República, Lenín Moreno.

La mañana de este jueves 28 de junio del 2018, Merlo señaló que de los 23 fiscales provinciales designados el viernes anterior, tres presentaron excusas. Otros dos fiscales, en cambio, no podrían aceptar la designación, debido a que estarían incumpliendo el artículo 2 de la resolución 002A-2018 de la Judicatura que prohíbe encargar las fiscalías a quienes ocuparon esos cargos entre el 2016 y 2018. “En ese caso estuvo el doctor Guillermo Moreno”, señaló Merlo.



Los miembros del Consejo también usaron “hechos subsecuentes ocurridos en el pasado” que han llegado a su conocimiento, en los últimos dos días, para no dar paso a la designación de otros tres fiscales, señaló Merlo.



El Consejo todavía no ha dado los nombres de los fiscales que ya no serán designados. Se conoce que en la lista están cinco fiscales que fueron cuestionados públicamente desde el pasado viernes. Durante la sesión que se desarrolla desde este jueves 28 de junio se podría conocer los nuevos encargos.