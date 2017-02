Jalkh dice que sería 'negligencia terrible' devolución de datos de Odebrecht por la falta de un traductor de portugués

El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, aseguró la mañana de este viernes 10 de febrero del 2017 que sería una "negligencia terrible" la supuesta devolución de la Fiscalía de Ecuador de los documentos del caso Odebrecht entregados por Brasil, porque no pudieron ser traducidos del portugués al español, como denunció el asambleísta Christian Viteri.

"De confirmarse esa devolución, sería una barbaridad, porque no puede usarse, como pretexto, el hecho de que no existiese algún perito calificado, traductor de una lengua específica, para devolver información tan importante. De confirmarse sería una barbaridad", señaló Jalkh esta mañana en Quito.



Con esas palabras, el funcionario hizo referencia al documento que circula en redes sociales desde la noche de ayer, jueves 9 de febrero del 2017



En ese oficio, fechado el 7 de febrero del 2017, aparece el nombre de Wilson Toainga, fiscal ecuatoriano que investiga el caso Odebrecht en el país, señalando que devuelve información de Brasil porque la Judicatura "no cuenta con peritos acreditados en idioma portugués".

"Solamente en el 2016 hemos obtenido, de manera extraordinaria, ocho peritos traductores en lengua portuguesa, cuando no se ha contado con peritos en la lista permanente ", añadió Jalkh.



El legislador Christian Viteri, quien se desafilió de Alianza País en enero último, viajó ayer a Brasil y actualmente se encuentra en la ciudad de Curitiba. Alli pidió información del caso Odebrecht al Departamento de Justicia Federal.



"Por el Tratado de Nassau de Cooperación Internacional (me dijeron que) solo la pueden dar a la Fiscalía y que la Fiscalía de Ecuador ya había recibido información y que esta le ha sido devuelta solicitando una traducción", escribió Viteri en su cuenta oficial de Facebook.



Jalkh advirtió que ya dispuso que se investiguen estos hechos y aclaró que no han recibido "ningún pedido formal para buscar perito" en portugués.



Hasta el momento, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre este tema.