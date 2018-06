Judicatura da marcha atrás con designación de 8 fiscales; entre ellos el hermano del Presidente

LEA TAMBIÉN

El Consejo de la Judicatura transitorio dio marcha atrás en la designación de ocho fiscales provinciales. El presidente de la institución, Marcelo Merlo, confirmó que en ese grupo está Guillermo Moreno, hermano del presidente de la República, Lenín Moreno.

La mañana de este jueves 28 de junio del 2018, Merlo señaló que de los 23 fiscales provinciales designados el viernes anterior, tres presentaron excusas. Otros dos fiscales, en cambio, no podrían aceptar la designación, debido a que estarían incumpliendo el artículo 2 de la resolución 002A-2018 de la Judicatura que prohíbe encargar las fiscalías a quienes ocuparon esos cargos entre el 2016 y 2018. “En ese caso estuvo el doctor Guillermo Moreno”, señaló Merlo.



Los miembros del Consejo también usaron “hechos subsecuentes ocurridos en el pasado” que han llegado a su conocimiento, en los últimos dos días, para no dar paso a la designación de otros tres fiscales, señaló Merlo.



El Consejo todavía no ha dado los nombres de los fiscales que ya no serán designados. Se conoce que en la lista están cinco fiscales que fueron cuestionados públicamente desde el pasado viernes.



Durante la sesión que se desarrolló hoy jueves se conoció los nombres de los nuevos encargados que fueron seleccionados del banco de elegibles de la carrera fiscal, categoría tres, tomando en cuenta el orden de puntuación.



Los nuevos fiscales provinciales son: Edmundo Alberto Briones Valero en Guayas y Galápagos, Ruth Jimena Palacios Brito en Pichincha, Rosa JimenaMoina Molina en Carchi, Julio Andrés Ponce Lozada en Imbabura, Elvira Rosario Pinza Ramírez en Cotopaxi, Édison Fernando Villegas Zúñiga en Tungurahua, Carlos Rodrigo Cabrera García en Chimborazo, Mercedes del Pilar Valencia Olalla en Bolívar, María Esther Caguana Velasteguí en Cañar, Carlos Alberto Franco López en Azuay, Gina Lucía Gómez de la Torre Jarrín en Loja, Ximena de Lourdes Mora Heredia en Esmeraldas, Nelson Daniel Vela Andrade en Santa Elena, Karla del Rocío Vélez Vélez en Manabí, Alberto Leonel Santillán Molina en Los Ríos, Marco Antonio Ordeñana Baldeón en El ORO, Rosillo Abarca Sandra Elizabeth en Santo Domingo de los Tsáchilas, Silvia Amparo Juma Gudiño en Sucumbíos, Pío Agustín Palacios Sotomayor en Orellana , José Reinaldo Córdova en Napo, Lenin Alberto Mayorga Díaz en Pastaza, Anita Farahnaz Madero Lara en Morona Santiago y Eduardo Ramiro Moreno Robles en Zamora Chinchipe