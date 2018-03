Jubilados del IESS esperan que sentencia de la Corte sea retroactiva

El Frente Nacional de Jubilados del IESS (Frenjubiess) se congratuló por la sentencia de la Corte Constitucional, emitida ayer miércoles, 21 de marzo del 2018, con la se restituyó el aporte fijo Estatal de 40% al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para el pago de pensiones.

“Esperábamos esta decisión desde hace 1 180 días desde que presentamos la demanda, en abril del 2015, porque sentíamos que el Seguro Social iba progresivamente a quebrar”, indicó Francisco Ortiz, presidente del gremio.



En ese mismo mes, abril del 2015, entró en vigencia la Ley de Justicia Laboral y Trabajo No Remunerado del Hogar, que en su artículo 68, sustituyó el aporte fijo del 40% por un subsidio que aplica únicamente cuando el IESS no cuente con los recursos económicos para cubrir las obligaciones en curso de pago.

Aún no hay claridad sobre si la sentencia tiene efecto retroactivo. Sin embargo, el Frente espera que efectivamente sea así, puesto que se declaró la inconstitucionalidad de la norma. Según el gremio, el Estado debe cancelar al Seguro USD 4 400 millones por lo que se dejó de aportar a la entidad desde que entró en vigencia la ley hasta el año en curso, más los intereses.



“Si no es retroactivo nos estarían saqueando”, subrayó Ortiz. De no ser así, la agrupación de jubilados prevé presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia o al Tribunal Internacional de La Haya.



El fondo de pensiones mantiene un déficit presupuestario, que obligó a la entidad a recurrir este año a una nueva desinversión por USD 1 669,6 millones, para cubrir los gastos de prestaciones, porque los ingresos por aporte de los afiliados no son suficientes.



El gremio plantea que la deuda es mayor si se suman otros rubros pendientes de pago. En caso de que no se tenga cómo pagar ese monto se recurra a otras alternativas de pago como el traspaso de propiedad y administración de algunas empresas al IESS, entre ellas la Empresa Eléctrica de Quito y el Banco del Pacífico.



Otra opción que propone el frente es que el manejo del Seguro Social pase en su totalidad a afiliados, jubilados y pensionistas. Para agosto de este año el gremio prevé la constitución del Congreso Nacional de Afiliados y Pensionistas.