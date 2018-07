Juan Vizueta dice que en su gestión se garantizará la independencia de la Justicia

LEA TAMBIÉN

Juan Vizueta Ronquillo ya cumple actividades como nuevo representante legal y máxima autoridad administrativa financiera del Consejo de la Judicatura transitorio (T). Este viernes 20 de julio del 2018 atendió entrevistas en varios medios de comunicación, en los que garantizó la transparencia e independencia de la entidad a la que ahora representa.

Él fue nombrado en el cargo por el pleno del CJ transitorio el pasado miércoles 18 de julio. La mañana de este viernes, en una entrevista televisiva, recordó que fue defensor de figuras que fueron procesados durante el gobierno de Rafael Correa. Entre ellos, el exlegislador Galo Lara; la expresidenta de la Unión Nacional de Educadores, Mery Zamora; y el capitán Edwin Ortega.



Sin embargo, afirmó que su gestión “no caerá en el error” de que esa situación intervenga en su gestión. “No podríamos caer en los errores que hemos criticado a lo largo de nuestro ejercicio profesional, como es el hecho de la evidente persecución y evitar la intromisión que existía por parte del Ejecutivo en las causas judiciales”.



Refirió que se buscará la independencia de la Función Judicial y que en su periodo se mantendrá con ética en la búsqueda de recuperar la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Para ello, se debe identificar las falencias que incidieron en la disminución de la confianza.



“En ese sentido, no solo hay que hablar de un aspecto puntual como el hecho del combate a la corrupción, como el hecho de lograr la independencia en la administración de justicia, el hecho de la capacitación de los jueces… También es importante hablar de la modernización, pero sobre todo aquello que se ha implementado como lo es los sistemas orales”.



Entre las facultades de Vizueta consta imponer sanciones disciplinarias de suspensión de funciones sin sueldo a jueces, conjueces y funcionarios de las cortes y unidades provinciales.



En ese sentido, se refirió a los cuestionamientos de las autoridades de la provincia del Guayas, entre ellos el gobernador José Francisco Cevallos, por la supuesta liberación de un grupo de personas dedicadas al asalto bajo la modalidad de operativos falsos atribuidos a la Policía.



Ellos fueron detenidos por ser los supuestos responsables de diversos delitos, como robo a personas, domicilios y a camiones que transportan mercadería. Uno de los detenidos pertenece a la institución policial y sería quien los dotaba de uniformes y armamento policial para ejecutar los atracos, principalmente en carreteras.



Pero, el grupo fue liberado en menos de un día pese a las pruebas. Esas personas volvieron a las calles, aunque deberán portar un grillete electrónico y les prohibieron salir del país.



“Ayer (19 de julio) me enteré de esa situación, lo que he hecho hoy muy temprano en la mañana es comunicarme con el nuevo delegado provincial con la finalidad que pueda examinar el procedimiento que ha realizado el operador de justicia con la finalidad de que se pueda generar los correctivos y de ser necesarios las sanciones inmediatas a ese operador por su actuación”.