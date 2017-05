Santos tras su encuentro con Trump: 'Nosotros no construimos muros'

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, afirmó hoy (18 de mayo de 2017) en Washington que su país "no construye muros", indagado irónicamente en un coloquio empresarial por si se plantea levantar una barrera física con su vecino, Venezuela.

A Santos ya le habían preguntado hoy, en una rueda de prensa conjunta con el presidente estadounidense, Donald Trump, por su opinión sobre el muro que el magnate pretende construir en la frontera con México.

​

El presidente colombiano respondió entonces que la mejor manera de hacer frente al tráfico ilegal de personas y drogas "es la colaboración y el trabajo conjunto", sin críticas explícitas al muro.



Trump, poco convencido de la réplica de su homólogo, decidió intervenir: "Esa ha sido una larga y muy diplomática respuesta a su pregunta. Los muros funcionan, pregunten a Israel, funciona, créanme y no tenemos alternativa".



La oportunidad de contrarréplica le ha llegado a Santos horas más tarde, durante un coloquio organizado por The Economic Club of Washington y moderado por el presidente del conglomerado mediático CBS Corporation, Leslie Moonves.



Con la crisis que atraviesa Venezuela como pretexto, Moonves le ha preguntado a Santos entre risas si consideraba levantar "un muro entre los dos países", que comparten una frontera de más de 2 200 kilómetros, en su mayoría selváticos.



"Nosotros no construimos muros", ha zanjado Santos, aplaudido por el público.



Sin querer entrar en controversias con el Gobierno de Nicolás Maduro, Santos ha subrayado que Colombia, más que cualquier otro país, es el que "más tiene que ganar y que perder" de lo que suceda en Venezuela.



"Estamos muy interesados en una transición pacífica y democrática en Venezuela. Es muy difícil, pero lo estamos intentando", agregó el mandatario colombiano, al explicar que hoy ha conversado con Trump sobre la crisis que atraviesa ese país caribeño.



Venezuela a un lado, Santos y Moonves hablaron del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y sobre las oportunidades económicas que se abren en Colombia, de las que el mandatario destacó la construcción de infraestructura y el turismo.



Moonves, aparentemente muy interesado en la vida y biodiversidad en las selvas de Colombia, le preguntó a Santos si todavía habitan "personas en la edad de piedra" en el país andino.



"Sí, y nosotros protegemos a nuestros indígenas. Creemos que la diversidad es una fortaleza y no una debilidad", respondió Santos, unas palabras que el público también aplaudió al extrapolarlo con la situación que se vive en los Estados Unidos de Trump.



En la reunión de Santos y Trump en la Casa Blanca, el magnate se mostró especialmente interesado en la erradicación de cultivos de hoja de coca y en el combate al narcotráfico, así como en la crisis humanitaria en Venezuela.

Trump le expresó a Santos "la voluntad de Estados Unidos de ayudar a la estrategia de Colombia para perseguir y eliminar a las redes del narcotráfico, a la financiación ilegal, los cultivos de coca y la producción de cocaína, de la que hay demasiada".