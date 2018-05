Juan Carlos Barragán: ‘El policía de frontera debe ser relevado al año’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Juan Carlos Barragán, exjefe antidrogas de la Policía.

¿Cómo evitar que los policías que trabajan en frontera sean corrompidos por el narcotráfico?



El primer paso es conocer clara y perfectamente las características del crimen organizado. Sabiendo cómo opera y cuál es su intención, el policía no se deja captar. Además, hay que analizar factores sociales y humanos del policía, para entrar en un programa estratégico y planificado de control y como parte de esto aplicar el polígrafo (detector de mentiras).



¿A qué están expuestos los policías en la frontera?



Si bien ellos luchan contra los grupos delincuenciales, pueden verse tentados, intimidados, amenazados o violentados. Esos son los pasos que da el crimen organizado para corromperles.



Entonces, ¿la evaluación a través del polígrafo debe ser sistemática?



Así lo establece precisamente la institución. El aspirante tiene que rendir, aprobar y salir con éxito en las pruebas poligráficas. Una vez que es admitido, se gradúa y cada vez que asciende debe someterse nuevamente a algunos indicadores de evaluación. Esto tiene que ser un tema que no cause estrés en el clima laboral del policía.



¿Eso sucede con la evaluación pedida por el presidente Lenín Moreno?



No creo que eso esté pasando. La evaluación tiene que hacerse y para que arroje resultados tiene que realizarse de una forma estructural, es decir, desde el inicio de la carrera policial y en cada ascenso. Hoy tenemos una situación emergente y es procedente que se desarrollen estos mecanismos de confianza.

¿Eso se cumple?



Así está estructurado, pero habría que revisar si ahora se cumple. Entiendo que sí. Me parece saludable que se den las pruebas siempre y cuando se mantenga el principio de respeto y consideración al funcionario policial.



¿Qué más se requiere además de las pruebas para evitar que el personal se corrompa?



Los policías deben sentirse protegidos al momento de realizar su trabajo y saber que cuenta con los medios necesarios para su labor, Por ejemplo, debe conocer que el vehículo en el que se moviliza tenga las seguridades necesarias para protegerse ante un ataque. Debe contar con su arma de dotación expedita y con la suficiente munición. Es decir, debe tener los recursos técnicos y logísticos necesarios para llevar adelante las operaciones. Es importante que se sientan motivados a ejecutar su trabajo con altura.



¿Qué tiempo deberían permanecer en la frontera los policías asignados?



El policía en línea de frontera, alejado de su familia, en una situación de estrés, debe ser relevado máximo al año. Ese policía debe tener un tiempo de reencuentro con su familia, para que no genere relaciones profundas en la zona en donde labora.



¿Qué dice sobre los chats de ‘Guacho’ con los policías de San Lorenzo?



Creo que deberán opinar los jefes policiales, que tienen la información completa.