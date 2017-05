Un conductor de la Ecovía fue trasladado a la Unidad Judicial por un accidente vial en la av. 6 de Diciembre

Una joven de 24 años fue impactada por una unidad de la Ecovía a pocos metros de la Estación Orellana, en la av. 6 de Diciembre y La Niña. El hecho ocurrió pasadas las 14:30 de este jueves 18 de mayo de 2017.

Sara C., que en ese momento cruzaba por la acera en sentido occidente-oriente, recibió un golpe de la unidad de transporte público. Tras el hecho, personal del Cuerpo de Bomberos de Quito trasladó a la afectada al Hospital Inglés en condición estable.



Jonathan Sarango, agente civil de tránsito que tomó procedimiento del accidente, dijo que el conductor fue trasladado a la Unidad Judicial de Tránsito. Mientras que el vehículo fue llevado a los patios de retención de la av. Río Coca.



La Empresa Pública Metropolitana de Pasajeros de Quito no se pronunció sobre el incidente. Pero adelantaron que no se suspendieron las operaciones de la Ecovía por el hecho .