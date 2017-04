José Serrano, Viviana Bonilla y Carlos Bergmann dirigirán la nueva Asamblea

La tarde de este martes, 25 de abril del 2017, los 74 asambleístas electos por Alianza País (AP) para el período 2017-2021, se reunirán en el Hotel Quito para formalizar las designaciones de la nueva Asamblea Nacional, en la que el oficialismo volverá a tener mayoría desde mayo.

José Serrano, el candidato más votado en las elecciones del 19 de febrero pasado, será el nuevo presidente del Parlamento ecuatoriano. Así lo confirmó la actual legisladora del bloque verdeflex, Blanca Argüello.

La primera vicepresidencia será para Viviana Bonilla, la tercera más votada en la elección. Y, la segunda vicepresidencia, recaería en las manos de Carlos Bergmann, quien fue electo por Manabí, la provincia que más apoyó al oficialismo en las urnas.

Este 25 de abril del 2017 se conoció que José Serrano será el nuevo presidente de la Asamblea de Ecuador y Viviana Bonilla la primera vicepresidenta. En la imagen, aparecen en la última campaña presidencial de AP, detrás de Lenín Moreno. Foto: Twitter @viviana_bonilla

El próximo lunes 1 de mayo, en Manabí, se realizará la convención nacional de Alianza País. Ahí se elegirá a las nuevas autoridades nacionales del Movimiento. La idea es que Rivadeneira sea la nueva secretaria ejecutiva del oficialismo.



Según la asambleísta reelecta Soledad Buendía, quien sería designada como primera vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), estas decisiones fueron tomadas con anterioridad por el buró político de AP y esta tarde se formalizarán.



Además, en la reunión del Hotel Quito, a la que confirmaron su asistencia el presidente Rafael Correa y el mandatario electo Lenín Moreno, se empezará a delinear la agenda legislativa y la conformación de las 12 comisiones especializadas de la Asamblea.



Argüello recordó que si bien la segunda candidata más votada fue la actual presidenta del legislativo, Gabriela Rivadeneira, no fue designada en la cabeza de la Asamblea.

Los otros tres puestos en el CAL aún están en proceso de definición. El oficialismo al tener una mayoría de 74 curules podría tener un puesto más, previa negociación con las minorías.



La actual vocal del CAL y asambleísta reelecta Verónica Arias tenía el respaldo del oficialismo y su movimiento Acción Regional por la Equidad (ARE) para lograr esa segunda vocalía por las organizaciones aliadas al Gobierno. Mientras que los otros dos puestos son para la alianza Creo-SUMA y el Partido Social Cristiano (PSC).



Franco Romero, asambleísta reelecto por Creo-SUMA, indicó que todavía no hay una fecha para la reunión en la que se definirá esto. Por ahora, uno de los opcionados es Guillermo Celi, quien alcanzó la mayor votación de este acuerdo electoral.



En el socialcristianismo, por otro lado, es Cristina Reyes la principal opción. La legisladora aseguró esta mañana que tiene la experiencia y el apoyo para lograrlo. Aunque la decisión todavía no es final. Su compañero de bloque, Luis Fernando Torres, aseguró que cualquiera de los legisladores electos está en capacidad de estar en el CAL.