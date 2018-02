José Serrano pidió nueva fecha para rendir versión en la investigación sobre el caso de Fernando Balda

El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, pidió una nueva fecha para rendir su versión libre y voluntaria sobre la investigación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado en torno al presunto secuestro de Fernando Balda, exasambleísta de Sociedad Patriótica.

A través de un escrito, el titular del Legislativo solicitó que se difiera su declaración y se fije una nueva fecha debido a "razones inherentes a su cargo".



Serrano debía dar su declaración libre y voluntaria a las 16:00 de este martes, 27 de febrero del 2018, en la Unidad de Investigaciones Previas de la Fiscalía, en el norte de Quito.



Balda sí llegó a la Fiscalía. "El día de hoy, aquel que ha hablado de transparencia, aquel que dice que se enfrenta a los delincuentes y que combate a la corrupción, no ha venido a rendir su versión. El Ecuador necesita saber lo que ocurrió en el caso de mi secuestro. Aquí se cometió un crimen de Estado y se quiere mantener en la impunidad, tratando de bajarse al fiscal Baca Mancheno", aseguró Balda.



El exlegislador denunció estos hechos en el 2012, pero recién este año la Fiscalía activó la investigación reservada y ha pedido las primeras versiones.

La denuncia de Balda describe el presunto secuestro que sufrió en el 2012 cuando se refugió en Bogotá, Colombia. Según su testimonio, la noche del 13 de agosto de ese año, él fue interceptado por cinco personas, cuatro hombres y una mujer, quienes lo forzaron a embarcarse en un auto.



Ese vehículo fue interceptado esa misma noche por la Policía colombiana y uno de los secuestradores fue capturado.



Según Balda, el grupo que lo secuestró fue contratado por ecuatorianos a los que había conocido meses antes, en un foro sobre política que organizó en la capital de Colombia.



El exasambleísta asegura que detrás de ese delito están supuestamente agentes de la Dirección General de Inteligencia de la Policía asignados a la Secretaría de Inteligencia.



Esta tarde, Felipe Rodríguez, abogado de Balda, indicó que las personas llamadas a dar versiones voluntarias tienen la libertad de acudir o no. "Normalmente, si es que no vienes al primer llamado, el segundo se lo hace con prevenciones de ley, y si no vienes al segundo, entonces al tercero se te debe traer con apoyo de la Fuerza Pública. Entiendo que aquel show no va a ser asumido por ningún político y vendrá al segundo llamado", dijo.