Serrano dice que informe del caso Gabela fue entregado a Correa

Una hora duró la comparecencia del exministro y actual asambleísta José Serrano ante la comisión que investiga el crimen del excomandante de la FAE Jorge Gabela.

Allí, el exsecretario de Estado dijo que el perito Roberto Meza, quien indagó este hecho, sí entregó tres informes. Y que tras un análisis del tercer documento fue remitido al entonces presidente Rafael Correa.



Aseguró que la secretaría del Comité Interinstitucional custodiaba todos los documentos que llegaban en torno a este tema.



Durante su comparecencia, Serrano indicó que durante el trabajo del Comité se detectó anomalías, como depósitos que había recibido el fiscal del caso.

“Eso coincidía con el retiro de dinero que había hecho la conviviente de una persona involucrada en esta muerte”.



El legislador sostuvo que el informe sí establecía el móvil del crimen e hizo una aclaración: “Yo me hice cargo (del Ministerio de Justicia) del 20 de noviembre del 2012. El 19 de noviembre se mandaron a retirar las computadoras de las oficinas en la que trabajaba el perito Roberto Meza”. Pero no entregó más detalles.



En la reunión, los legisladores trataron de ver dónde desapareció el informe final, pero no lo lograron.



Patricia Ochoa, viuda de Gabela, preguntó a Serrano, por qué en una de las reuniones del Comité participó el entonces jefe de la Senain, Pablo Romero. En la respuesta no hubo detalles.



En la mañana, en la Fiscalía debía comparecer la exministra de Justicia Ledy Zúñiga, pero no lo hizo por un retraso suyo.“Lastimosamente llegué con unos minutos de diferencia y la fiscal consideró que no era oportuno hacer la diligencia”, dijo Zúñiga.



Por eso pidió que se fije un nuevo día y hora, para acercarse a las oficinas fiscales.



“Esperaremos el llamado y obviamente con todos los documentos de respaldo y sobre todo con toda la apertura”, indicó la exfuncionaria.



En el 2015, la exministra convocó a una rueda de prensa y dijo que el crimen del exjefe de la FAE Jorge Gabela se produjo por robo.



Sin embargo, el mes pasado, el perito Roberto Meza, quien investigó el caso, dijo que no fue así, que el asesinato obedeció a las denuncias de Gabela en torno a las denuncias de los Dhruv.

​

La Fiscalía quiere aclarar todos los hechos y abrió una investigación en la que deberán comparecer exfuncionarios de Rafael Correa.



Patricia Ochoa también estuvo en la Fiscalía. “Ella (Zúñiga) salió a decir su verdad sobre el Comité Interinstitucional, pero no el informe del perito Meza”.