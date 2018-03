José Serrano no renunciará, según legislador de Alianza País

A menos de seis horas de que el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, comparezca en el Legislativo, persisten las dudas sobre la figura legal que se utilizaría para que salga del cargo.

César Litardo, de Alianza País, manifestó que el bloque no encuentra una figura legal para eso. "El presidente Serrano ha manifestado su posición firme de no renunciar y lo ha manifestado incluso ayer en el bloque ", dijo el legislador.



Litardo agregó que jurídicamente "no hay una articulación entra la Constitución y la Ley de la Función Legislativa que permita una cesación”. Lo dijo la mañana de este viernes, 9 de marzo del 2018.



A esa conclusión llegó el bloque oficialista en la sesión que se realizó el jueves. En la cita acordaron escuchar a Serrano que dará explicaciones sobre el audio filtrado en el que habla con el excontralo prófugo de la Justicia, Carlos Pólit, de un supuesto acuerdo para sacar al fiscal general Carlos Baca Mancheno. Esta autoridad de control también tendrá que dar explicaciones ante el Pleno. Se prevé que la sesión se inicie a las 15:00.



La propuesta del Partido Social Cristiano (PSC) implica escuchar a ambas autoridades y luego dar paso a un debate en el que se pueda decidir cesar a Serrano e iniciar un proceso de juicio político contra Baca. Sin embargo, no existe una ley que establezca claramente los pasos a seguir en el caso de la máxima autoridad del Legislativo.



Incluso no se sabe, en el caso de que se de paso a la cesación, si se necesitará la mayoría absoluta de la Asamblea (70 votos) o mayoría calificada (103). “Todo eso se espera debatir hoy en el Pleno”, detalló Litardo. Él prefirió no pronunciarse ante la petición de un sector oficialista de que sea el próximo presidente del Legislativo, en caso de que Serrano ya no esté como titular.

Días antes, la legisladora y también integrante del CAL, Verónica Arias, habló de respetar un debido proceso para exigir la salida del cargo de Serrano. La normativa que rige a los legisladores señala que un asambleísta debe presentar una denuncia fundamentada y con firmas de respaldo de otro legislador.



Esa solicitud tendrá que ser calificada por el CAL, en el plazo máximo de cinco días. Este organismo legislativo está presidido por el propio Serrano. En anteriores ocasiones, como la calificación del segundo pedido de juicio político en contra del exvicepresidente de la República, Jorge Glas, se demoró cerca de 41 días. En caso de desestimarse la solicitud de investigación, el CAL deberá sentar en actas los motivos. Pero en caso de acoger la solicitud, el Pleno conformará una Comisión multipartidista de tres asambleístas que deberán emitir un informe al Pleno en el plazo de hasta 10 días.



Otras bancadas como Creo y el PSC insisten en iniciar la cesación contra Serrano. A ellos se suma la Bancada de Integración Nacional (BIN) que incluso ya decidió postular a uno de sus integrantes para que ocupe la Presidencia del Legislativo. La carta política del grupo de minorías será René Yandún, legislador de la Izquierda Democrática.