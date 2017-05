Serrano: ‘Vamos a fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad’

Con una ovación al presidente saliente Rafael Correa inició la intervención de José Serrano, presidente de la Asamblea, en la ceremonia de Cambio de Mando Presidencial que se desarrolla en el Palacio Legislativo este miércoles, 24 de mayo de 2017.

Recordó los 195 años que se conmemoran de la Batalla de Pichincha, que “desterró el régimen colonial de nuestro suelo”. Añadió que la Revolución Ciudadana inició como una utopía y se hizo realidad “gracias al liderazgo de Rafael Correa”.



Agradeció su coraje, persistencia y entrega. El legislador explicó que el gobierno saliente deja un servicio público concebido coma la razón de ser del Estado, contrario a lo que ocurrió -aseguró- con el modelo neoliberal que terminó en la confiscación de bienes privados y el feriado bancario.



“No pudieron detener la fuerza del futuro ni la determinación de la sociedad que a través de un líder joven recuperó la dignidad de la política. Este líder joven es Rafael Correa Delgado”.



Mencionó que el balance de los 10 años del gobierno de Correa no puede medirse únicamente con índices y cifras. Consideró que no se puede cuantificar la construcción de un presente digno para las grandes mayorías y la generación de un sistema económico que, según él, permitió el ascenso de la gente con base en los méritos.



Argumentó que la mejor manera de medir el progreso es a través de la mirada de cientos de niños que se educan en las escuelas del milenio, la esperanza de jóvenes que fueron los primeros de su familia en ingresar a la universidad, la seguridad de las familias que saben que ante una enfermedad la red pública está ahí… entre otros ejemplos.



Hizo un llamado a los 137 nuevos asambleístas a acompañar el camino del nuevo Gobierno, que tiene que buscar una democracia ética y progresista. “Representamos la diversidad ideológica de todo el país (…) los invito a trabajar con compromiso, pasión y entrega para erradicar la violencia de género (…)”. Dijo que con el presidente Moreno hay certeza de que las políticas sociales marcarán hitos históricos, no solo para el Ecuador sino para la región y el mundo.



Sobre el Legislativo aseguró que se intensificará el trabajo invitando a los funcionarios públicos y con la implementación de un sistema de rendición de cuentas. “Vamos a fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad en todas las esferas en donde se encuentren”.



Añadió que el Gobierno de la Revolución Ciudadana tiene asignaturas pendientes, pero aclaró que esto no significa que se deba destruir lo que se ha hecho, sino mejorarlo. Está seguro -mencionó- de que las nuevas autoridades cumplirán sus promesas de campaña.



Para finalizar su discurso, Serrano pidió que se entregará el micrófono a su hijo menor para que finalice la intervención. “Gracias Correa, confiamos en ti”, dijo el pequeño ante los aplausos del auditorio.