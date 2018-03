José Serrano: 'No me prestaré para la troncha'; la Comisión: 'Pensaremos en función del movimiento' AP

El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, concluyó su comparecencia ante la Comisión de Ética de Alianza País. Tiene hasta el mediodía del martes 6 de marzo del 2018 para presentar documentación extra.

La cita de la noche de este lunes, 5 de marzo del 2018, duró alrededor de 90 minutos. Ahí, el funcionario explicó su conversación telefónica con el excontralor prófugo de la Justicia, Carlos Pólit.



Lo fundamental es la institucionalidad del país, dijo el funcionario. “Y aquí sí le digo a todos nuestros compatriotas que yo no voy a ser parte de que un grupo de asambleístas correístas y la bancada manejada por Guillermo Lasso pongan en peligro la democracia y la gobernabilidad del presidente Lenín Moreno”.



Explicó que entregó información y que entregará más de ser necesario para clarificar la situación.



Según Serrano, “hemos conversado sobre algunos detalles específicos de palabras, de comentarios que se dan en esa conversación con el excontralor prófugo de la Justicia, en donde efectivamente hay una investigación de fiscalización sobre la cual estaba trabajando y seguiré trabajando mientras sea asambleísta, hasta el último día”.



Asimismo, indicó que “este no es un problema entre el Fiscal General (Carlos Baca Mancheno) y José Serrano, el presidente de la Asamblea. Este es un problema de la institucionalidad del país y hay que protegerla”.



Por lo que agregó que se ser necesario, él será el primero en ponerse “en la fila para proteger esa institucionalidad”. Y que no va a hacer más aspaviento en los medios de comunicación.



Confirmó su comparecencia ante el Pleno del Legislativo, que será votada mañana, martes 6 de marzo, en el Parlamento. Dijo que no la realizará desde la Presidencia de la Asamblea, sino desde su curul.



Pero advirtió que no renunciará a la Presidencia porque “tenemos un mandato ciudadano de dos años” y mientras cumpla con sus obligaciones y facultades seguirá ahí. “Tengan la seguridad de que vamos a defender la institucionalidad del país y no prestarnos a ningún reparto ni de troncha, ni de cargos en la perspectiva de ir hacia el caos y hacia romper con la democracia en nuestro país”.



Por su parte, la Comisión de Ética, presidida por Mary Verduga, analizará la documentación y la versión de Serrano para tomar una decisión en un máximo de 15 días.

Mary Verduga, presidenta de la Comisión de Ética de Alianza País, dijo que analizará la documentación y la versión de Serrano para tomar una decisión en un máximo de 15 días. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO



Verduga dijo que “en un primer momento, nos deja la tarea de pensar en función de nuestro movimiento y analizar todas las pruebas que nuestro compañero ha dado y poder dar una respuesta a todo el pueblo ecuatoriano y a nuestra militancia”.



Advirtió que primero está la estabilidad del movimiento. “Nos preocupa la imagen que estamos dando a nivel de país. Nos preocupa que nuestros compañeros estén en entredicho ante la militancia”.



Recordó que dentro del audio hay varios temas que se topan y que fueron explicados por el Presidente de la Asamblea, como el caso Odebrecht.



Pero, señaló, que es un tema reservado, por lo que no puede dar detalles de la comparecencia. Aunque agregó que “tenemos la claridad de que (Serrano) ha estado siguiendo un proceso de fiscalización dentro de su competencia como asambleísta”. Y que “hay otras personas, pero en ese audio solo se lo nombra a él. Podemos darnos cuenta de que es un caso dirigido a José Serrano”.



Hasta mañana al mediodía los comisionados esperarán para conocer si llega nueva documentación. Inmediatamente se reunirán para analizar el caso y esperan llegar a una decisión hasta la próxima semana, máximo 15 días.