José Conceição Santos solicitó a la Fiscalía no acusarlo por asociación ilícita en caso Odebrecht 

El brasileño José Conceição Santos, exdirector de Odebrecht en Ecuador, solicitó a la Fiscalía General que no lo acusen en el proceso penal de asociación ilícita, donde él es uno de los investigados, junto al vicepresidente Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera, y otros 15 sospechosos.

Santos apela a los dos acuerdos de cooperación eficaz, uno individual y otro general, que suscribió con la Fiscalía de Ecuador, en junio pasado.



En el escrito que presentó en la Fiscalía, a través de su abogado, Emiliano Donoso, el brasileño dice esto: “solicito que al haberse cumplido los presupuestos establecidos en los referidos convenios (de cooperación) se lo aplique a mi favor al final de esta instrucción fiscal, más aún que me encuentro agregando la documentación de respaldo, y la homologación prevista en los acuerdos firmados entre las partes".



Además, el brasileño apela a la Constitución del Ecuador y al principio 'Non Bis In Idem', que prohíbe que se sentencie a una persona dos veces por un mismo delito.



En Brasil, Santos ya paga una condena de ocho años por los hechos de corrupción perpetrados por Odebrecht en ese país y, especialmente, en Ecuador.



De hecho, el 13 de octubre del 2017, el Ministerio Público Federal de Brasil certificó que Santos cumple esta pena por su participación en esos ilícitos y menciona también el principio 'Non Bis In Idem'.



EL COMERCIO buscó la versión de la Fiscalía de Ecuador, acerca de este pedido, pero su Departamento de Comunicación dijo que el fiscal general está revisando todo el expediente de asociación ilícita (47 000 páginas, aproximadamente) y por ahora no emitirá ningún comentario.



La fase de instrucción o investigación fiscal de este proceso de asociación ilícita concluyó el pasado 1 de octubre. Aún no hay fecha para la audiencia preparatoria de juicio. En esa diligencia, la Fiscalía tiene la potestad de acusar o no a los 18 sospechosos, entre estos a Santos.