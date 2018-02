José Camposano: ‘El sector requiere arancel cero para importar insumos’

El 2017 fue un buen año para la industria camaronera. Se convirtió en el principal producto de exportación no petrolero del Ecuador, desplazando al banano al segundo lugar y en diciembre comenzaron los envíos a Brasil por primera vez en 18 años. En entrevista con EL COMERCIO José Antonio Camposano,

presidente de la Cámara de Acuacultura, habla sobre el tema.

¿Cuál es la estrategia del sector acuícola para este año, una vez que el 2017 se ubicó como primer exportador no petrolero?



En materia de estrategia hay que ser consistentes. Si bien hay que tener flexibilidad para adaptarse a condiciones de mercado, tenemos claro que para competir con países como India, Indonesia, China, Vietnam y Tailandia es clave llegar a economías de escala, reducir costos e ir a la integración de unidades productivas que generen eficiencia.



¿Cómo lograron el liderazgo en las ventas?



En los últimos 10 años nos hemos enfocado en eficiencia en toda la cadena productiva, los ciclos de engorde y cosecha de menos de 100 días, mayores tasas de resistencia a enfermedades, fortalecimiento del sistema inmunológico. Además, tecnificación en procesos de alimentación y cosecha de piscinas.



¿En el mercado externo cuáles son las fortalezas?



Encontramos mercados donde somos eficientes naturalmente: Ecuador tiene un camarón perfecto que no necesita procesarlo si lo puede vender entero y los mercados que lo demandan son Asia y UE. El 80% va a esos destinos.



¿En qué se enfocará el sector en el 2018?



Vamos a entrar en una fase de fortalecimiento de maduraciones y laboratorios. Con nueva tecnología para camarón en estadíos jóvenes, seguir la línea de la investigación genética. Estamos trabajando en un plan de manejo en la zona de laboratorios de Mar Bravo (Santa Elena) para evitar problemas sanitarios.

¿Qué trabas tiene el sector camaronero?



Aranceles en insumos para la industria y problemas para cupos de importación de la soya. Seguimos lidiando con las exigencias del Ministerio de Agricultura para otorgar cupos para importación de ciertas materias primas. Parece que todos los años estudian la etimología de la soya ecuatoriana, el país produce para 20 días, ¿qué hacemos el resto del año? El planteamiento es que eso lo haga el Ministro de Acuacultura de manera automática y con trazabilidad, para ver que lo único que hacemos es importarlo para alimento de camarón.



¿Cuál es el problema?



El arancel cero para la soya es temporal y el diferimiento arancelario demora. El 2014 lo aprobaron con fecha de vencimiento al 31 de diciembre del 2016 y lo renovaron el 23 de diciembre de ese año. Así un importador no puede planificar. El arancel cero debería ser indefinido.



¿Cuánta soya importan?



El año pasado importamos 950 000 toneladas entre torta y aceite de soya. El 40% del alimento de camarón es soya.



El sector también pidió arancel cero para importar equipos e insumos, ¿qué pasó con eso?



Hay un tratamiento desigual, el sector camaronero paga IVA por todos los insumos y equipos, mientras el sector agricultor tiene una ley con tarifa cero. Propusimos al Presidente que se introduzca una reforma en la Ley de reactivación económica, pero no se lo hizo. Ahora esperamos una transitoria en la Ley de Pesca.



El 2017 crecieron 17%, ¿cuáles son las perspectivas para este año?



La demanda y oferta está bastante balanceada en el mercado externo. Un exceso de oferta no es bueno para los precios internacionales, calculamos un crecimiento del sector del 8%.

¿Cuáles son los mercados que apuntan este año?



El potencial de Brasil son 45 000 toneladas, esperamos este año cubrir una cuarta parte. Cerrar el acuerdo con Corea del Sur, donde pagamos 20% de arancel; ahora vendemos USD 70 millones, pero pueden ser 150 millones. Hay un acuerdo negociado hasta la cuarta mesa y esperamos que se cierre a final del año. Otro objetivo es abrir México, que nos cerró las puertas hace tres años.



¿Qué le parece la ley de inversiones?



El Ministro Campana está alineado con los intereses del sector exportador, no hay que dejarlo solo. Pero el Frente Económico está desconectado de las necesidades del sector productivo, no logra sintonizar, sigue con el chip de las recaudaciones. El 12 de marzo el sector presentará una iniciativa integral.

Hoja de vida



Presidente del Directorio de la Corpei. En 2014 fue seleccionado por IntrFish como uno de los 100 ejecutivos más influyentes de la industria y el 2015 figuró en el top ‘40 under 40’ del área acuícola.