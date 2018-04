José Ayala Lasso: ‘Hay que apoyarse en la experiencia ajena’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a José Ayala Lasso, excanciller del Ecuador.

¿Qué efectos genera los atentados y secuestros en la frontera norte del país?

Todos los hechos producen un efecto y, junto con otras consecuencias, causan una imposición del temor y del terror en la población. Se ha puesto de manifiesto una campaña de solidaridad con los secuestrados, de rechazo a la violencia y un llamamiento a que no nos dejemos atemorizar. Que no vayamos a tomar decisiones por el temor a la violencia. Debemos luchar como sociedad organizada que busca la paz.



¿La violencia ganó espacio en las fronteras?



El presidente (Lenín) Moreno ha dicho que el Gobierno del señor Correa fue tolerante y permitió muchas cosas. No se atinó a dar con las advertencias que dieron cientos o miles de ecuatorianos con respecto a la suscripción de la paz en Colombia. No se tomaron medidas para el efecto. Se pretendió desarticular a las FF.AA.



¿El miedo se volvió habitual entre los habitantes de la frontera?



Han emigrado muchos habitantes de sus residencias, de sus domicilios y de sus pueblos. Es natural por un lado y malo por el otro. Hay que volver a protegerles adecuadamente y que regresen a su trabajo normal. Eso es parte de una política de Estado visionaria, pero requiere de esfuerzos y la contribución de la ciudadanía en general. Tenemos que actuar de tal manera para que esas poblaciones retornen.



¿Cómo incide el miedo en el ejercicio periodístico en la zona de frontera?



Cuando hay un riesgo represor se produce como efecto inmediato la censura. Es decir, la gente en general convierte la prudencia en autocensura. Cuando hay un acto de terror se produce un acto de miedo. Eso es natural. Por eso, si queremos vencer el terrorismo, debemos actuar seguros de que tenemos la razón y de que no podemos claudicar ante la violencia.



¿Cómo incide la violencia en la cotidianidad de la gente que vive allí?



En la cotidianidad le priva de trabajar con la normalidad que lo hacía todos los días. Se levantan con temor y no trabajan con normalidad por el miedo de que algo puede pasar y después emigran de su propio domicilio. Estamos viendo los efectos.



¿Y en el periodismo?



El periodista es un ser humano que al ver que sus colegas, amigos o compañeros han sido secuestrados tiene temor de que le pueda pasar lo mismo. La elemental prudencia puede convertirse en autocensura en cuanto a no tomar los riesgos y lograr una información completa.



¿Cómo debe manejar el Estado el tema cuando hay violencia?



Claridad y transparencia. Esto para que la gente adquiera confianza y se sienta segura. Actuar con dinamismo y eficacia. Solicitar y agradecer la colaboración internacional necesaria para luchar contra este flagelo y no rechazarla. Hacer uso de la experiencia ajena. En este caso de Colombia, que es el país que más experiencia tiene. Y otros como Estados Unidos.



¿Colombia es el país que más experiencia tiene?



Tiene experiencia en ese ámbito bastante bueno. Tenemos que volver a recuperar los sistemas de seguridad del Estado ecuatoriano que han sido demolidos. Dejar de espiar la política y centrarse en las fronteras.