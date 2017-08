Almagro: Se confirma en Venezuela el mayor fraude electoral de Latinoamérica

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo este 2 de agosto del 2017 que en Venezuela se confirma "el fraude electoral más grande de la historia de Latinoamérica" después de que la empresa encargada del recuento de votos en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente denunciara que hubo "manipulación".

"Se confirma el fraude electoral más grande de la historia de Latinoamérica en porcentaje y millones de votantes #Venezuela", escribió hoy Almagro en su cuenta de la red social Twitter.



La empresa encargada del recuento de votos en Venezuela, Smartmatic, denunció hoy que hubo "manipulación" del dato de participación en las elecciones a la Constituyente del domingo.



Según el Poder Electoral venezolano votaron más de 8 millones de personas, una cifra rechazada por la oposición y la Fiscalía.

"Una auditoría permitiría conocer la cifra exacta de participación.



Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores", indicó hoy el consejero delegado de la empresa, Antonio Múgica, en una rueda de prensa en Londres.



La firma ha sido la encargada de proporcionar la plataforma tecnológica de votación y servicios para las elecciones en Venezuela desde 2004.



No obstante, en la última votación no hubo presencia de auditores de la oposición, que se consideran fundamentales como testigos del proceso, según los argumentos de la compañía.



El presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, anunció hoy que esta Cámara de mayoría opositora solicitará a la Fiscalía venezolana una investigación de la "manipulación" de los resultados electorales denunciada por Smartmatic.



"No solo ha ocurrido un fraude: es un delito que comienza por la propia cabeza del poder electoral", dijo Borges en el Palacio Federal Legislativo antes de iniciar la sesión de hoy.



Almagro, al frente de la OEA desde mayo de 2015, ha denunciado constantemente al Gobierno de Maduro desde pocos meses después de su llegada a Washington y "desconoce" la Constituyente por "su nulidad de origen" e "inconstitucionalidad".