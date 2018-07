Una jornada de tinta y música en el International Tattoo Fest Guayaquil 2018

LEA TAMBIÉN

La “Mujer Vampiro” y Toshiro pasean por la International Tattoo Fest Guayaquil 2018. Es la segunda ocasión que participan en el evento, que se realiza hasta este domingo 8 de julio en el Palacio de Cristal, ubicado en el centro de la ciudad portuaria.

Sonríen para las cámaras, pero solo por USD 3, que es lo que cobran a los asistentes del evento por fotografiarse con ellos. María José Cristerna y su pareja Héctor Meza, los verdaderos nombres de estos personajes, llegaron desde México como el lienzo vivo del arte de tatuar.



Ella posee el Récord Guinness como la mujer más modificada del mundo, con más de 96% de su cuerpo tatuado. Mientras que Toshiro exhibe cuatro intervenciones en su cuerpo, tatuajes oculares e implantes subdérmicos.



Pero no fueron el único atractivo de la convención. Espectáculos de danza tradicional, presentaciones de bandas musicales, concursos de tatuajes, venta de accesorios y ropa, y una exhibición de motos también formaron parte de la oferta.



Además, a la ciudad llegaron artistas de Colombia, Chile, Venezuela, Perú, Bolivia, México y Alemania; que exhibieron en sus stands sus mejores propuestas junto a la representación local, que incluyó tatuadores de Esmeraldas, Quito y Manta.



Walter Alvarado permanece inmóvil en una silla mientras Rusbel, artista quiteño, le tatúa la pierna izquierda. Él había visitado la primera edición del festival, pero entonces no tenía el dinero suficiente y no pudo hacerse ningún tatuaje, rompiendo así su tradición de hacerse un diseño en la piel cada año. Esta vez no quiso dejar pasar la oportunidad, ahorró y luego de un recorrido por la convención, escogió su diseño: un rostro vikingo. “Fue el que me agradó”, dice Alvarado. Le costó USD 150.



Rusbel, con dos décadas de experiencia en el arte de tatuar, asegura que lo que más disfruta de los festivales es la posibilidad de compartir con otros tatuadores y de aprender técnicas y novedades.

El festival mostró todos los estilos. Diseños grandes y pequeños; a color, en tinta negra, realistas y con sombras; en el cuello o en las piernas. Dependiendo de la complejidad, los precios de los tatuajes iniciaban en USD 20 hasta superar los USD 200.



Tanja Peschke es la dueña de la marca Lucky Monkey Tatto & Needles, que tiene sede en Berlín, Alemania. Cuenta que han sido pocas las personas que se han tatuado en su stand, unos seis. Sostiene que la razón son los precios.

“Es la primera vez que estamos en Guayaquil y vemos que aquí los tatuajes son muy baratos. Por eso nos es difícil vender. No podemos bajar los precios, porque no sería rentable”, señala. El más económico de su portafolio es de USD 50.



Esta segunda edición del la International Tattoo Fest cuenta con el apoyo de la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil y forma parte de los eventos conmemorativos por los 483 años de la fundación de la ciudad.