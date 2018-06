La jornada electoral por la revocatoria de mandato al Alcalde de Loja se cumple con normalidad

LEA TAMBIÉN

A las 06:40 de este domingo 24 de junio del 2018 se inauguró el proceso electoral de revocatoria del mandato del alcalde de Loja, José Bolívar Castillo. El evento se cumplió en el auditorio Matilde Hidalgo de la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral (CNE), ubicado en el centro de la capital lojana.

A este lugar asistieron Nubia Villacís, presidente del CNE y consejeros nacionales. Mónica Rodríguez, presidenta del Tribunal Contencioso Electoral (TCE); Patricia Guaicha, jueza del TCE y observadores internacionales de Colombia y Perú.



Entre el público estuvieron el alcalde Castillo y Segundo Armijos, dirigente del taxismo de Loja y proponente de referéndum de revocatoria. El acto duró 20 minutos y a las 07:04, Villacís dio por inaugurado el proceso y con el sonido de la sirena del Cuerpo de Bomberos se inició la votación en los 41 recintos electorales instalados en el cantón.

En la foto, la inauguración del proceso revocatoria del mandato del Alcalde de Loja. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO

Castillo prefirió no atender las inquietudes de los periodistas. “Hoy no hablaré yo. Hablará el pueblo en las urnas”, dijo en todo tajante. En la víspera, él denunció posibles anomalías en el proceso por un apagón que sufrió la ciudad que Loja a las 18:30 del sábado 23.



Nubia Villacís prefirió no responder a este tema, pero para evitar posibles inconvenientes en el transcurso de este día colocaron un generador de energía en el CNE, donde a partir de las 17:00 se procesarán las actas que lleguen de las 399 Juntas Receptoras del Voto.



Armijos dijo que el proceso se efectúa con transparencia. Él sufragará a las 11:00 en el colegio Adolfo Valarezo, mientras que Castillo lo hizo a las 08:10 en la escuela Eliseo Álvarez. Solo estuvo acompañado por su equipo de seguridad.



En el transcurso de la mañana no se registraron anomalías. Las Fuerzas Armadas custodian los recintos electorales y serán los encargados de trasladar el material hasta el centro de procesamiento de datos. Villacís dijo que hasta las 19:00 se podrá conocer los resultados no oficiales; porque estos se conocerán solo cuando no existan apelaciones a ninguna acta.