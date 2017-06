Jorge Glas: 'Yo no he sido parte de ningún proceso de contratación' 

El vicepresidente de la república, Jorge Glas, defendió su trabajo y deslindó su responsabilidad en los hechos que se le imputan a su tío, Ricardo R., por el caso Odebrech, detenido el pasado 2 de junio de 2017.

"La madrugada del allanamiento de la casa de Ricardo Rivera yo no hable con él. Normalmente lo veo en Fin de Año y muy rara vez hablamos", agregó Glas sobre su relación con su tío, en una entrevista esta mañana en Ecuadoradio.



El funcionario recordó que trabajó para Rivera en TV Satelital cuando Glas se desempeñaba como entrevistador. En dicha empresa eran socios. También contó sobre la relación de Rivera con las instituciones públicas, pero hasta la fecha, no se conoce ningún vínculo.



Glas dijo que defenderá su honor e insistirá a que se investigue a todos. Insistió que no conocía nada de lo que su tío habría hecho en relación con la compañía brasilera y señaló que no podía responder por esos hechos.



El actual vicepresidente añadió que aunque en el hipotético caso fuera involucrado en la lista de Odebrecht, afirmó que no va a dejar el cargo. Sostuvo que seguirá en las funciones asignadas por el presidente Lenín Moreno y que no dejará de trabajar, aunque sigan las investigaciones del caso.



Por otro lado destacó la relación con el sector privado para impulsar el proceso de industrialización, que a su criterio es el futuro del país.