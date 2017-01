Según Jorge Zavala la Interpol debe eliminar la difusión roja contra Pareja Cordero y su hijo

El abogado Jorge Zavala cree que la Interpol debe eliminar la difusión roja en contra Carlos Pareja Cordero y a su hijo, Carlos Pareja Dasum, vinculados por la Fiscalía ecuatoriana en el caso Petroecuador. Explicó que eso debe ocurrir ya que la justicia de Perú concedió el recurso de hábeas corpus que permite a sus defendidos transitar libremente dentro y fuera de ese país.

Zavala indicó la tarde de este jueves 5 de enero del 2017 que envió a la sede de la Interpol en Lyon (Francia) una notificación con la sentencia del hábeas corpus a favor de los Pareja para que sus nombres sean eliminados de la lista de difusión roja solicitada por el Gobierno de Ecuador.



Sobre este tema, el Ministerio del Interior, publicó ayer, miércoles 4 de enero del 2017, en su cuenta de Twitter, declaraciones del ministro encargado de esa cartera de Estado, Diego Fuentes. Dijo que el hábeas corpus para los Pareja es solo en temas de migración y que “la difusión roja de la Interpol está en pie”.



Además, indicó que “en el momento que sean localizados serán puestos a órdenes de la justicia con fines de extradición”.



Según Zavala, esto es incorrecto y la orden de difusión roja se eliminará en las próximas horas. Al ser consultado sobre el paradero de Carlos Pareja y su hijo, dijo que desconocía dónde se encontraban. “No me he comunicado con ellos y no sé dónde están por el momento porque recién regreso del Perú. Lo que sí es seguro es que ellos no van a regresar al país por el momento porque no hay las garantías necesarias”.



Carlos Pareja Cordero y su hijo tienen orden de prisión en Ecuador por presunto lavado de activos, dentro de la investigación de corrupción en Petroecuador y viajaron a Perú el 24 de diciembre antes de que se emitiera dicha orden.