Jorge Glas: Ricardo Rivera no es parte de Alianza País

El vicepresidente Jorge Glas respondió 77 preguntas sobre el caso Odebrecht. Estas fueron formuladas por la fiscal Diana Salazar, el 9 de agosto del 2017, como parte de la investigación por supuesta asociación ilícita.

En la versión que entregó, de forma libre y voluntaria, el funcionario menciona cuál es la relación con su tío Ricardo Rivera, procesado en este caso. Se refiere además a las reuniones con José Santos, exdirectivo de la constructora; sobre las obras en las que se presume hubo pagó soborno. A continuación, algunas respuestas de su comparecencia.



¿Luego de que fue expulsada la compañía (Odebrecht), en el 2008, hubo alguna especie de negociación entre Ecuador y la empresa para que regrese?



Luego de la expulsión y de nuestra posición firme de exigir reparación e indemnización por la afectación causada, vino una misión de Odebrecht al Ecuador con la intención de responder por las fallas constructivas... Hubo una suscripción de un acta transaccional en donde Odebrecht se comprometía en la reparación integral de la central…



¿Usted recuerda qué persona encabezó la misión?



Hubo un equipo muy grande, uno de los representantes era José Santos.



¿Tuvo conocimiento sobre la obra denominada Pascuales-Cuenca?

De lo que tengo conocimiento, se la adjudicó (a Odebrecht) cuando yo estaba fuera del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. Debo insistir que yo no he sido parte de comités de pliegos, bases, concursos…

¿Cuál fue su participación en el movimiento de tierras (de la Refinería del Pacífico)?



El directorio es quien autorizó el inicio del proceso; estuvo a cargo de los funcionarios de la Refinería y luego llegó el pedido al directorio para la autorización de la suscripción del contrato. Intervine como parte de ese directorio.



¿Recuerda cuántas reuniones tuvo con los funcionarios de Odebrecht?



Hay dos tipos de reunión: las que son en el despacho y las otras en recorrido de obra de proyecto... Jamás me he reunido en otro lugar.



Aparte de las reuniones que usted agendaba, ¿existen personas que no tienen calidad de funcionarios de la Vicepresidencia y que hayan solicitado reuniones con contratistas?



Jamás he delegado gestión alguna de ninguna naturaleza que no haya sido como le he acabado de indicar.



¿Conoce al señor Ricardo Rivera Arauz?

Es uno de mis tíos.



A más de su relación de parentesco ¿qué tipo de parentesco (relación) ha mantenido?



Desde el año 2007, que soy funcionario público, estrictamente familiar por parentesco.

¿Conoce si el señor Ricardo Rivera ha formado parte de Alianza País?



No es parte…



¿Él ha aportado (con fondos) para campañas?



No conozco.



¿En el 2016 cuántas veces se reunió con José Santos?

No recuerdo. En mi oficina o en recorrido de obra y al último no pedía cita, iba a reclamar los atrasos de los pagos con amenaza de paralizar obras.



¿Decidía usted, como Vicepresidente, a qué empresas se le debe pagar ...?



No, eso lo maneja el Ministerio de Finanzas...



¿Entonces por qué razón el funcionario de Odebrecht asistió a su despacho a solicitar el pago?



Porque iba a la Vicepresidencia a buscar de alguna manera para que se solucione el problema, como parte del Gobierno y actué conforme a la ley...