Jorge Glas sobre Odebrecht: 'A mí nadie me señala con el dedo'

El vicepresidente de la República, Jorge Glas, desestimó este sábado 5 de agosto del 2017 las acusaciones por supuestos actos de corrupción en su contra en el caso Odebrecht. También cuestionó el informe de la Contraloría por responsabilidad penal en el campo Singue.

El segundo Mandatario presidió un 'enlace sabatino' en el que informó sobre sus últimas actividades en el sector productivo y al frente del Comité de Reconstrucción. Recordó que sus funciones le fueron quitadas a través de un decreto del presidente Lenín Moreno.



El segundo mandatario llegó hasta el sector El Guabito, en Manabí. Glas dijo que el último audio que lanzó un diario de Brasil y tuvo eco en Ecuador se trata de una conversación entre él y José Santos. En el enlace se hizo la reproducción del audio e indicó que era necesario que los ecuatorianos lo conozcan.



Relató que claramente han tratado de inculparlo sin prueba alguna permanentemente.



Refirió que él y el presidente Moreno conocían que habían tres grabaciones de delatores en los que supuestamente se lo involucra en actos de corrupción, pero indicó que es el primer interesado en que avancen las investigaciones porque "no hay nada que temer" y reiteró que “no hay pruebas".



Glas agregó que Santos fue a reclamar por la falta de pagos y que ahora trata de ofrecer su cabeza a cambio de una reducción de penas.



"No lo va a conseguir porque mis manos están limpias, a mí nadie me señala con el dedo", indicó. En esa línea cuestionó al Jefe de Estado, quien el 4 de agosto había dicho que lamentablemente cada vez más dedos apuntaban contra Glas.



"Ahora me dicen que más dedos me señalan, por favor presidente Moreno, yo no lo he acusado de nada, ni lo voy a hacer, estoy reclamando porque usted dijo que teníamos que expresar nuestra opinión", aseguró.



Esta aseveración se dio en medio de gritos de "traición" de los simpatizantes. Entre los espectadores estuvieron los legisladores Marcela Aguiñaga, Carlos Berghman y Karla Cadena.



Sobre el campo Singue, Glas criticó los indicios de responsabilidad en su contra. En una breve explicación dijo que más del 90% de la renta de ese negocio quedará para el pueblo ecuatoriano.



También indicó que no existe ninguna base jurídica o técnica.

Glas se refirió en su intervención al llamado pacto político con el bucaramato. Sobre ello anotó que el Jefe de Estado se comprometió a hacer correcciones, pero que hasta ahora no se ha concretado.



Agregó que su denuncia la hizo por principios y valores. "Pido rectificación, no puede estar Bucaram en el Gobierno de la Revolución Ciudadana".