Jorge Glas: ‘No tengo porqué aparecer en la lista’ de Odebrecht

“Que venga la famosa lista porque todo el mundo está podrido de la famosa lista, pero en lo que respecta a Jorge Glas, que se investigue todo”. Las palabras son del reelecto vicepresidente de la República, Jorge Glas, quien este 1 de junio del 2017 aseguró: “No tengo porqué aparecer” en la lista de funcionarios del Estado que recibieron sobornos de la empresa brasileña Odebrechet para la adjudicación de contratos en Ecuador.

El pronunciamiento de Glas se produce el mismo día en que se espera que las autoridades de Brasil entreguen a las Fiscalías de ocho países las primeras pruebas de los sobornos perpetrados por Odebrecht. La víspera de este 1 de junio, el fiscal general de Ecuador, Carlos Baca, de viaje en Brasil, adelantó que la investigación en el país sería “extensa” y que se difundiría en la plataforma web de esa institución solo después de corroborar y comprobar los datos, “conforme pueda hacerse pública”.



Según Glas, la “empresa corruptora señala y acusa y parece que ahora se convierte en juez”, por eso, dijo, la Fiscalía debe hacer las investigaciones necesarias, ya que no pueden comenzar a “tirar nombres” y dañar la honra ajena. “Si alguien está involucrado en algo tendrá que tendrá que responder ante la justicia”.



Pese a que previamente la Fiscalía enfatizó en la reserva con la cual desarrollará la pesquisa, Glas aseguró que la investigación debiera hacerse con “celeridad”. “La famosa lista que la traigan y la hagan pública, la que no la debe no la teme”, señaló., respecto a que



El Vicepresidente cree que trataron de destruirlo y señaló que en su caso es uno de los funcionarios más auditados. Glas considera Odebrecht deben salir del país porque sus directivos reconocen que son “corruptores”.



Glas realizó este jueves 1 en Guayaquil sus primeras actividades públicas desde la posesión del nuevo Gobierno (el 24 de mayo pasado). La agenda en el Puerto Principal incluyó la entrega de créditos productivos por USD 634 000 a través de BanEcuador.



Glas también explicó que la Vicepresidencia de la República no se ha trasladado a Guayaquil, como se había mencionado. Dijo que el despacho del Vicepresidente se mantiene en Quito, donde trabajará de lunes a miércoles, y desde el jueves atenderá desde las oficinas en Guayaquil y también visitará otras provincias como Manabí y Esmeraldas.



El domicilio de la familia Glas sí se ha trasladado a Guayaquil, tras diez años de residir en Quito. Dijo que fue un pedido de su esposa y sus dos hijos, ya que uno de ellos iba al bachillerato y quisieron matricularlo en el régimen Costa. Además, que en enero falleció su suegro y ese fue un golpe a la familia.



Según Glas, desmintió los “chismes y diretes” de un supuesto alejamiento con el presidente Lenín Moreno e insistió que el traslado de su domicilio responde a un asunto familiar.



Dijo que esos “cuentos” en torno a sus actividades también habían llegado a Catar, ya que lo llamó el embajador del Ecuador en ese país ya que supuestamente él llegaría el domingo. Pero señaló que el domingo estará comiendo caldo de salchicha en Durán.