Jorge Glas: ‘Me han puesto un blanco en la espalda’

El candidato a la Vicepresidencia de la República por Alianza País (AP), Jorge Glas Espinel, mantuvo la tarde de hoy, lunes 9 de enero del 2017, una entrevista con Andrés Carrión en los estudios de Ecuadoradio dónde analizó el inicio de la campaña electoral y la influencia de los casos de corrupción que involucran a los sectores estratégicos del actual gobierno.

Aseguró que prefiere separar la campaña de algo que es un compromiso: la lucha contra la corrupción. “Algunos creen que tirando lodo van a ganar las elecciones, pero las encuestas dicen que no”. Añadió que se siente perseguido, por que los ataques de la oposición por los casos de corrupción no se dirigen al Movimiento o al Gobierno de manera general, sino directamente a él.



“Me han puesto un blanco en la espalda. En las encuestas no me afectan pero en lo personal a nadie le gusta que le anden acusando de cometer actos corruptos o haber conocido de los mismos”, dijo.



Invitó a que vean sus declaraciones patrimoniales y además dos auditorías patrimoniales realizadas por la Contraloría General de Estado (CGE) donde están sus cuentas, las de su esposa y sus hijos menores de edad. Informó, también, que su cónyuge tiene un salario importante porque es una alta ejecutiva de una empresa de alimentos en Guayaquil desde antes de este Gobierno.



Recordó las denuncias realizadas por el medio panameño La Estrella y aseguró que son actores políticos que lo están utilizando en su campaña. Sin embargo, aclaró que paró la demanda en contra de la Estrella de Panamá porque no tiene los recursos económicos para contratar un abogado en ese país.



En el caso Odebretch descartó que el Gobierno esté en contra de que se investigue. Advirtió que se están pidiendo públicamente que se liberen los nombres de los funcionarios que recibieron sobornos. Explicó que el fiscal, Galo Chiriboga, ha pedido esa lista desde el primer instante y también por vía diplomática con el embajador en los Estados Unidos, Francisco Borja.



Criticó que la congresista norteamericana Ileana Ros-Lehtinen haya enviado el jueves 5 de una carta a la fiscal general de EE.UU., Loretta Lynch, solicitándole que revele los nombres de los funcionarios del Gobierno ecuatoriano que fueron coimados por Odebrecht, entre el 2007 y el 2016. “Es raro que una congresista de Estados Unidos pida los nombres de un solo país, pues hay que tener conciencia de que tenemos agenda política que responde a un tiempo de elecciones, explicó.



Descartó que casos como el de Carlos Pareja Cordero, supuesto cabecilla de la red de corrupción en Petroecuador; y Mauro T., supuesto asesor del alcalde Mauricio Rodas recientemente detenido; sean distracciones del gobierno en medio de las investigaciones.



Cómo parte de sus ofertas de campaña, relacionadas con la corrupción, propuso la creación de una comisión ciudadana para realizar una auditoría en la historia del Ecuador, porque hay personas “que no trabajan y tienen fortunas”.



Sobre la licencia de 48 días que solicitó ante la Asamblea, para dejar la Vicepresidencia y dedicarse a la campaña mencionó que tomó esa decisión porque estaba descuidando encargos como la reconstrucción y la matriz productiva.